انتفاضة الجامعات.. توقيف 3 آلاف طالب و50 أستاذاً

عربيات ودوليات

اتلانتا - الوكالات: كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن توقيف أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة أميركية، منذ 18 أبريل الماضي. ونقلاً عن سجلات الشرطة والمحاكم، قالت «سي إن إن» إن «الشرطة الأميركية أوقفت منذ 18 أبريل الماضي، أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة أميركية». في حين ذكر إحصاء اجرته شبكة «إن بي سي نيوز» ان الشرطة الاميركية اعتقلت ما يقرب من 3000 شخص، كما تم توقيف أكثر من 50 أستاذا خلال احتجاجات داعمة لفلسطين بجامعات أميركية في أنحاء مختلفة من البلاد. ومنذ 18 أبريل الماضي، تشهد الجامعات الأميركية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي خلفت نحو 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى «إبادة جماعية».