استقالة مسؤول أمني إسرائيلي بسبب «الفشل»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: تتوالى الاستقالات داخل القيادة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في التعامل مع مرحلة ما بعد عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها كتائب القسام ضد مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد، باستقالة المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حامو. وتأتي الاستقالة الجديدة بعد يومين من الإعلان عن استقالة موشيك أفيف رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل «هسبرا» بعد أشهر فقط من تعيينه. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن استقالة حامو تأتي على خلفية «الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي بشأن اليوم التالي» في غزة، وعودة العمليات العسكرية شمال القطاع. وأشارت قناة «كان» إلى أن حامو كان مسؤولاً عن قضية «اليوم التالي» للحرب في غزة ضمن مهام منصبه. وفي معرض رده على الاستقالة، زعم مجلس الأمن القومي للقناة، أن حامو سبق وأعرب منذ عدة أشهر عن رغبته في الاستقالة «لأسباب شخصية لا علاقة لها بالشأن العام».