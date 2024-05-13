34 قتيلاً جراء «فيضانات بركانية» في إندونيسيا

عربيات ودوليات

قتل 34 شخصا على الأقل واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين بسبب فيضانات مفاجئة في جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا وفق ما أفاد مسؤول محلي امس. وقال المتحدث باسم وكالة الحد من آثار الكوارث في ولاية سومطرة الغربية إلهام واهاب «حتى الآن، تظهر بياناتنا أن 34 شخصا قتلوا، 16 في أغام و18 في تاناه داتار»، مضيفا «ما زلنا نبحث عن 16 شخصا آخرين». وانهمرت أمطار غزيرة على المنطقة طوال ساعات السبت، متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو بركان يقع في ولاية سومطرة الغربية، بحسب وكالة «باسارناس».

