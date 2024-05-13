السيسي: خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت «عليهم السلام»

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افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مسجد السيدة زينب عليها السلام في القاهرة، بعد أشهر عدة من أعمال التطوير والتجديد للمسجد الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، وذلك ضمن مشروع شامل لتحديث مساجد آل البيت عليهم السلام في مصر.

وفي قلب القاهرة القديمة، وعلى مساحة نحو 15 ألف متر مربع، يقع مسجد السيدة زينب عليها السلام، في الحي الذي اشتق اسمه من وجود المسجد به، ويتسع المسجد إلى نحو 5 آلاف شخص.

ووجه الرئيس المصري التحية للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الذي استقبل السيسي لدى وصوله إلى المسجد، ووضعا معاً النقاط على جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» المنقوشة على المقام بمسجد السيدة زينب عليها السلام.

وأكد السيسي أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، معرباً عن تقديره وشكره للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند؛ لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد آل البيت.

وقال الرئيس المصري في كلمته: «إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة؛ حيث تم افتتاح -سابقاً- ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، والآن السيدة زينب».

وقال الرئيس السيسي: إن «مساهمة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم، مصر لديها خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدموا إليها والصالحون»، مضيفا أنه منذ أيام قليلة تم استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

وأضاف أنه من الممكن تعويض بعض المساكن التي نشأت بجانب الكثير من هذه المساجد تعويضا جيدا؛ لإخراجها بالشكل المناسب التي كانت موجودة عليه، قائلا: «نحن متحركون في ذلك».

وتابع: «إن الله سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون أهل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام عندما يبحثون عن أمان ومكان للاستقرار فيه؛ حماية وحفظ واستقبال يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا فيها الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله علينا أننا اليوم في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله ونحمد الله على ذلك».

وتحدث السلطان مفضل سيف الدين، قائلا: «نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله.. أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب هذا المقام الرفيع».

وأضاف: «السيدة زينب لها مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة.. وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين.. واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: «يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً».

وتابع سلطان البهرة: «أقول بكل فخر واعتزاز، إنني أحب رسول الله وأهل بيته الكرام حباً ثميناً، وأحب كل من يحبهم، وأسأل الله -تعالى- بحق رسول الله، وبحق أهل بيته الكرام، أن يتقبل منا».

وتشتهر طائفة البهرة في الهند، وهي الطائفة التي عُرفت باهتمامها الشديد بمساجد ومزارات آل البيت عليهم السلام في مصر، ويطلق على زعيمها لقب «سلطان». ومفضل سيف الدين هو سلطان البهرة الحالي، والابن الثاني لسلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين.

ووُلد مفضل في مدينة سورات الهندية في 20 أغسطس عام 1946. تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين، وله 5 أبناء، 3 من الذكور أولهم الأمير جعفر الصادق، ثم الأمير طه، ثم الأمير حسين، وابنتان.

وفي أغسطس الماضي، منح الرئيس المصري سلطان البهرة وشاح النيل، تقديراً لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

وعلى مر التاريخ، اهتم الحكام بمسجد السيدة زينب عليه السلام وضريحها، وعدُوه من المزارات الرئيسية لآل بيت النبوة عليهم السلام، ومن بينهم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي أمر ببناء المسجد وإعماره والنقش على قبته ومدخله.

وكان المسجد قد شهد توسُعات وإنشاءات؛ خصوصاً في عهد أسرة محمد علي، فتضاعفت مساحته أكثر من مرة، وهو يُعدُ من الآثار الإسلامية المهمة في قلب القاهرة.

