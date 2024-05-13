روسيا تسيطر على أربع بلدات جديدة في خاركوف

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كييف - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السيطرة على أربع بلدات إضافية في منطقة خاركوف الأوكرانية المحاذية لروسيا، بعد يومين من بدء عملية برية لموسكو في هذه المنطقة حيث يجري إجلاء آلاف الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان «تقدمت الوحدات التابعة لمجموعة قوات الشمال في عمق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشتشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في منطقة خاركوف». وكان الجيش الروسي قد أكد السبت سيطرته على ست قرى أوكرانية بينها خمس في منطقة خاركوف.

وأعلنت أوكرانيا الجمعة أن روسيا بدأت هجوماً برياً في خاركوف وحققت تقدماً بسيطاً في المنطقة الحدودية التي كانت موسكو قد سيطرت على مناطق واسعة منها في 2022، قبل أن تستعيدها كييف.

وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف عبر منصات التواصل الاجتماعي «تم إجلاء ما مجموعه 4073 شخصاً». ويساعد متطوعون كبار السن في الإخلاء وتسجيل أسمائهم للحصول على الطعام قبل إجلائهم نحو عاصمة المنطقة خاركوف التي تحمل الاسم نفسه.

وقال الشرطي أوليكسي خاركوفسكي الذي يساعد في تنسيق عمليات الإجلاء إن «عدة أشخاص» قُتلوا في قصف السبت فيما عُثر على قتيل تحت الأنقاض ليلاً. وأضاف «المدينة تتعرض لإطلاق نار مستمر». وتابع متحدثاً عند نقطة إخلاء في قرية قريبة من فوفشانسك «كل ما في المدينة دُمر يمكن باستمرار سماع دوي انفجارات وقصف مدفعي وقذائف مورتر. العدو يضرب المدينة بكل ما لديه».

من جهته، قال الجيش الأوكراني إنه يصد أي تقدم روسي إضافي. وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي «أوقفت محاولات المحتلين الروس لاختراق دفاعاتنا» لكنه أشار إلى أن الوضع في خاركوف «تدهور إلى حد كبير» وقد أصبح «معقداً». وأكد أن القوات الأوكرانية «تبذل كل ما في وسعها لتحافظ على خطوطها الدفاعية ومواقعها ولتحلق أضراراً بالعدو».

في المقابل جُرح 9 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا بعد ضربة شنها الجيش الأوكراني على ما أفادت أجهزة الطوارئ الروسية امس.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان إن 12 شخصاً بينهم طفلان أُنقذوا من تحت الأنقاض.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الجيش الأوكراني هاجم «أحياء سكنية في مدينة بيلغورود» وإن سقوط صاروخ «توشكا-يو» أوكراني اعترضته الدفاعات الجوية الروسية أدى إلى «تضرر» المبنى.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا أندري بوتشاروف اندلاع حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة ليل السبت الأحد.

