ريال هزم غرناطة بالبدلاء

دوليه

سحق بدلاء ريال مدريد البطل مضيفه غرناطة وصيف القاع والذي كان هبط حتى قبل خوضه المباراة إلى الدرجة الثانية بعد فوز ريال مايوركا على ضيفه لاس بالماس 1-0، برباعية نظيفة أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين.

وتناوب على تسجيل رباعية ريال، فران غارسيا (38) والتركي أردا غولر (45+2) والمغربي ابراهيم دياز (49 و58). ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة متقدما بفارق 15 عن وصيفه جيرونا الذي تعادل مع مضيفه ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبات مهددا بخسارة المركز الثاني في حال فاز برشلونة الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) على ضيفه ريال سوسييداد اليوم.

واجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي 9 تغييرات على التشكيلة الأساسية بعد أسبوع من تتويجه بلقب «الليغا» للمرة الـ 36 في مسيرته و3 أيام من بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الالماني في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي الشهير. ورغم جلوس البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو والانكليزي جود بيلينغهام والاوروغوياني فيدي فالفيردي، لم يترك ريال اي فسحة أمل للنادي الاندلسي الذي هبط رسمياً إلى الثانية.

وخاض ريال الذي عاد للدفاع عن عرينه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد غياب دام 9 أشهر للاصابة، مباراته الـ 29 توالياً من دون خسارة، وهو رقم قياسي لموسم واحد. وأطاح هدف المدافع الأوروغوياني جيوفاني غونزاليس في الدقيقة 29 في مرمى لاس بالماس بآمال غرناطة في البقاء بالدرجة الأولى. وبات غرناطة، صاحب المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة،

يتأخر بفارق 13 نقطة عن رايو فايكانو السابع عشر، ولا يستطيع بالتالي اللحاق به حسابيا.

ورافق غرناطة نظيره ألميريا متذيل الترتيب أول الهابطين إلى الثانية، في حين يصارع قادش الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة للحفاظ على آماله. في المقابل، سمح الفوز لريال مايوركا، وصيف مسابقة الكأس هذا الموسم، في التقدم أكثر في الترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط باحتلاله للمركز الخامس عشر مع 35 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن لاس بالماس الرابع عشر. وقلب فياريال تأخره أمام ضيفه إشبيلية إلى فوز 3-2، بهدفين متأخرين سجلهما الكولومبي يرسون موسكيرا (84) والنروجي ألكسندر سورلوث (90+7) الذي سجل أيضاً هدف التعادل (30)، رداً على هدفي الدولي المغربي يوسف النصيري (26 من ركلة جزاء و44). وانتهى دربي الباسك بين أتلتيك بلباو وأوساسونا بالتعادل 2-2. تقدم أوساسونا بهدفي راوول غارسيا (40) وروبن غارسيا سانتوس (47)، قبل أن ينتفض بلباو ويدرك التعادل بفضل الغاني إيناكي وليامس (58) والبديل اسيير فياليبري في الوقت القاتل (90+6).

ورفع بلباو رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، فيما يقبع أوساسونا في المركز الثالث عشر مع 40 نقطة.

