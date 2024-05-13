نافاس يرحل عن سان جرمان

دوليه

أكد الكوستاريكي كايلور نافاس حارس مرمى باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي، في نهاية عقده، رحيله المرتقب عن النادي الباريسي، ليسير على خُطى الهداف كيليان مبابي القرار الذي اتخذ القرار نفسه. وكتب نافاس (37 عاماً) الذي وصل من ريال مدريد الإسباني في 2019، عبر صفحته على موقع إنستغرام «كل ثانية أمضيتها في (ملعب) بارك دي برينس كانت رائعة». وتابع «لقد شعرت دائما بمودتهم وتشجيعهم، لقد كان شرفا لي أن أدافع عن هذا الشعار في هذا الملعب الرائع» عشية المباراة الأخيرة لسان جرمان في عقر داره هذا الموسم أمام تولوز، قبل السفر إلى متز في الجولة الـ 34 الختامية من الدوري، وخوض نهائي كأس فرنسا ضد ليون في 25 مايو في ليل. وختم نافاس قائلاً «لا تزال هناك أهداف يجب تحقيقها، لكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتوديع ما كان بيتي». وخاض الحارس الكوستاريكي المتوّج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا توالياً مع ريال تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أكثر من 110 مباريات في جميع المسابقات مع سان جرمان، إلا انه فقد مركزه الاساس بين الخشبات الثلاث منذ وصول الإيطالي جانلويجي دوناروما في عام 2021.