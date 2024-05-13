منع جماهير باريس من السفر إلى نيس

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منع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سفر جماهير باريس سان جرمان إلى نيس لحضور المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المحلي المقررة بعد غد، وفقًا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس. وتم تبرير هذا الإجراء بـ«خطر حقيقي وخطير بحدوث اشتباكات بين مشجعي الناديين بينما تمت تعبئة الشرطة بقوة لمواجهة التهديد الإرهابي ولكن أيضًا، في المنطقة، لتأمين رحلة الشعلة الأولمبية ومهرجان كان السينمائي الدولي». واعتبر الوزير في مرسومه أن رحلات فريق باريس سان جرمان «تمثل في كثير من الأحيان مصادر اضطرابات للنظام العام نتيجة للسلوك العنيف لبعض المشجعين أو الأفراد الذين يزعمون أنهم من أنصار هذا الفريق». وأضاف أن «بعض أنصار فريق نيس كثيرًا ما يتبنون أيضا سلوكًا عنيفًا، يتجلى حول الملاعب وداخلها، سواء من خلال المشاجرات بين المشجعين أو من خلال العنف ضد الشرطة أو إلقاء المقذوفات المختلفة أو الألعاب النارية أو القنابل الدخانية». كما سلط الوزير الضوء على استمرار السلوك العنيف خلال المباريات بين نيس وباريس سان جرمان «التي تشهد ندية خاصة». وأوضح أن «هذا العداء أدى إلى اشتباكات خطيرة تطلبت تدخل الشرطة خلال المباريات السابقة». وذكَّر الوزير بأنه خلال مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد كولن الالماني في سبتمبر 2022، أصيب عشرة من ضباط الشرطة و30 مشجعًا، من بينهم 14 من نيس واثنان من باريس سان جرمان، بعد أن «انضم المشجعون الباريسيون إلى مساندة المشجعين الألمان ضد أنصار نيس».