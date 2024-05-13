ماينتس خرج من مناطق الهبوط

دوليه

خرج ماينتس من مناطق الهبوط بفوزه الكبير على بوروسيا دورتموند 3-0 أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين ما قبل الاخيرة في الدوري الألماني، التي شهدت احتفاظ كولن بأمل ضئيل بعدم الهبوط بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه أونيون برلين 3-2.

في المباراة الاولى، حسم ماينتس اللقاء لصالحه بتسجيله ثلاثيته في نصف الساعة الأول من الشوط الاول تناوب عليها اللوكسمبورغي لياندرو باريرا (12) والكوري الجنوبي لي جاي-سونغ (19 و23). وبعد أربعة أيام من إقصاء باريس سان جرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (فاز 1-0 ذهابا وإيابا)، عمد مدرب دورتموند إدين ترزيتش إلى اراحة العديد من عناصره الاساسية، واقحم فقط نيكو شلوتربيك الذي شارك أساسياً في موقعة العاصمة باريس الثلاثاء.

وسينهي دورتموند الذي سيواجه ريال مدريد الاسباني في نهائي المسابقة القارية الأم، الموسم في المركز الخامس، أمام أينتراخت فرانكفورت، الذي بات من شبه المؤكد أن يضمن إنهاء الموسم في المركز السادس، متقدما بفارق ست نقاط والأهداف عن هوفنهايم

ويأمل فرانكفورت في أن يحرز دورتموند لقب دوري الأبطال في الاول من يونيو على ملعب ويمبلي، لأنه في حال حقق الفريق «الأصفر والاسود» فوزا أوروبياً سيتأهل صاحب المركز السادس في الدوري الألماني إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا. وانفرد ماينتس بالمركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، فيما رفع كولن رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر، مقلّصاً الفارق مع أونيون برلين المتراجع للمركز السادس عشر وأوّل الناجين من الهبوط إلى 3 نقاط فقط.

وستكون المرحلة الـ 34 الأخيرة حاسمة بالنسبة لأونيون برلين وماينتس وكولن من أجل معرفة هوية الفريق الثاني الذي سيرافق دارمشتات صاحب القاع إلى الدرجة الثانية، ومن سيخوض الملحق. وسقط لايبزيغ في فخ التعادل أمام ضيفه فيردر بريمن 1-1. وتعادل أيضاً بوروسيا مونشنغلادباخ مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، وفرايبورغ مع هايدنهايم بالنتيجة ذاتها.

