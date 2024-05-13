بولونيا يخطو بثبات نحو «الأبطال»

دوليه

يسير بولونيا بخطى ثابتة نحو التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الثانية فقط في تاريخه، بفوزه الثمين على نابولي في عقر دار الاخير 2-0 أول من أمس في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي. وصعد بولونيا موقتاً الى المركز الثالث برصيد 67 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس.

ونتيجة حصول إيطاليا على مقعد خامس في دوري الأبطال حسب النظام الجديد للبطولة، بات حلم بولونيا بالمشاركة في المسابقة القارية الأم لأول مرة منذ تجربته الأولى والوحيدة موسم 1964-1965 قريباً من أن يتحقق. أما نابولي الذي لم يفز في مبارياته الخمس الاخيرة حيث تعرض لخسارتين مقابل 3 تعادلات، فبات مهددا بعدم التأهل الى مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لأنه يتقدم بفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا الذي لعب مباراتين أقل بينها واحدة ضد مونتسا اليوم، والاخرى ضد نابولي بالذات. وسجل هدفي بولونيا مهاجمه السويسري دان ندوي بكرة رأسية (9) ومدافعه النمسوي شتيفان بوش بكرة مماثلة (12).

ثم اهدر مهاجم نابولي ماتيو بوليتانو ركلة جزاء اثر ارتكاب ريمو فرولر خطأ على المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمهن (21). وعزز ميلان مركزه الثاني بفوزه الساحق على ضيفه كالياري 5-1 محققا انتصاره الاول في آخر 5 مباريات.

