بيرنلي لحق بشيفيلد إلى الدرجة الأولى

دوليه

لحق بيرنلي بشيفيلد يونايتد الى الدرجة الاولى (تشامبيونشيب) بخسارته امام توتنهام 1-2 أول من أمس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي. وتقدم بيرنلي الذي يشرف على تدريبه البلجيكي فانسان كومباني، بواسطة رأسية الدنماركي جايكوب برون لارسن (25). بيد أن توتنهام ردّ بهدفين لمدافعيه الاسباني بيدرو بورو بتسديدة قوية من داخل المنطقة (32) والهولندي ميكي فان دي فين (82).

وابقى توتنهام على آماله الضعيفة في المشاركة في دوري الابطال اذ يتخلف عن استون فيلا الرابع بفارق 4 نقاط ويملك كل من الفريقين مباراتين. وبات في حكم المؤكد أن يسقط أيضاً لوتون تاون بعد خسارته أمام وست هام 1-3 لأنه يتخلف عن نوتنغهام فوريست اخر الناجين بفارق 3 نقاط وبفارق الأهداف (12). وكان بامكان نوتنغهام فوريست تأكيد سقوط لوتون رسمياً لكنه فشل في انتزاع ولو نقطة من ضيفه تشلسي الذي خرج فائزا 3-2.

وسجل أهداف تشلسي الاوكراني ميكايلو مودريك (8) ورحيم سترلينغ (80) والسنغالي نيكولاس جاكسون (82)، وهدفي نوتنغهام الفرنسي ويلي بولي (16) وكالوم هادسون اودوي لاعب تشلسي السايق (74). وتعادل نيوكاسل مع ضيفه برايتون 1-1. تقدم برايتون بهدف الهولندي جويل فيلتمان (18)، وادرك نيوكاسل التعادل بواسطة شون لونغستاف (45+5).

وعاد برنتفورد من أرض بورنموث بالفوز 2-1، في حين تغلب إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1-0.

