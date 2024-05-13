لاعبو برشلونة محبطون

دوليه

يعيش لاعبو برشلونة فترة صعبة للغاية قبل أسابيع قليلة من انتهاء الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، يشعر نجوم الفريق بالإحباط، بعد الخروج بموسم صفري، حيث إن كل ما تبقى الآن هو محاولة إنهاء الدوري في المركز الثاني للمشاركة في كأس السوبر الإسباني. وأشارت إلى أن الأجواء داخل غرفة الملابس حزينة ومرهقة عقليًا، حيث يرى اللاعبون أن حتى ضمان المركز الثاني لن يغير الشعور بأن الموسم قد انتهى بالفشل، ولا يخفون الصعوبات في العثور على حافز لخوض المباريات الأخيرة. ويزيد من معاناة اللاعبين، أن الإدارة بدأت تركز على الموسم المقبل، وظهر الكثير من الضجيج في الفترة الأخيرة حول المدرب وأسماء الراحلين، ووصلت هذه الشائعات إلى غرفة الملابس. وأوضحت أن الجميع يتحدث عن حاجة النادي للأموال، وأن الفريق بأكمله تقريبًا أصبح موضع تكهنات، لذلك من المستحيل تجاهل هذا الأمر. ويشعر بعض اللاعبين بالعزلة في كل مرة يتعرض خلالها الفريق لهزيمة، والبعض الآخر لا يلعب بقدر الدقائق الذي يرغب فيه، بالإضافة إلى جزء آخر يشعر بأن النادي يدفعه إلى الرحيل.