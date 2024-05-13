الهلال حسم لقب الدوري

دوليه

ضمن الهلال احراز لقبه التاسع عشر في الدوري السعودي معززا رقمه القياسي، بفوزه العريض على ضيفه الحزم 4-1، اول من امس في المرحلة الحادية والثلاثين.

ورفع قطب العاصمة الرياض رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 عن أقرب مطارديه وغريمه النصر قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري رسمياً.

وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15 من ركلة جزاء و45+3) وأحمد الجويد (39 خطأ في مرمى فريقه) والصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45+6) أهداف الهلال، وفايز سليماني من جزر القمر (34) هدف الحزم.

ويخوض الهلال الذي حقق لقبه الرابع في المواسم الخمسة الاخيرة، موسما استثنائيا في الدوري المحلي حيث لم يخسر اي مباراة حتى الان في سلسلة من 31 مباراة، ففاز في 29 (بينها 24 انتصارا متتاليا) وتعادل في اثنتين.

كما أصبح الهلال الذي خسر جهود نجمه البرازيلي نيمار للاصابة في اكتوبر الماضي، أوّل فريق يسجل 95 هدفا خلال موسم واحد، ولم يستقبل سوى 20 هدفا كأقوى دفاع في الدوري.

وبات «الزعيم» أيضاً أوّل فريق يحصد 89 نقطة في موسم واحد مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المنافسات. وافتتح الهلال التسجيل بعد مرور ربع ساعة من ركلة جزاء اثر لمسة يد، ترجمها ميتروفيتش بنجاح. وادرك فايز سليماني من جزر القمر التعادل بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس المغربي الدولي ياسين بونو (34).

وكان ردّ الهلال صاعقا لانه رد بثلاثة اهداف قبل نهاية الشوط الاول وعلى مدى 17 دقيقة. سجل أحمد الجويد هدفا خطا في مرماه ليمنح الهلال التقدم 2-1 (39).وعزز الهلال تقدمه عندما استغل ميتروفيتش كرة عرضية من مواطنه ميلينكوفيتش سافيتش ليتابعها داخل الشباك (45+3)، قبل أن يختتم الاخير استعراض فريقه اثر انفراده بالمرمى (45+6).

وبعد الاستراحة مباشرة، تلقى الهلال ضربة قوية بحصول المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي على بطاقة صفراء، ستغيّبه عن مباراة الدربي ضد النصر في الجولة المقبلة.

وفي مباراة ثانية، لم يستطع الشباب الحفاظ على تقدمه بهدف وخسر بنتيجة 1-2 امام ضيفه الأهلي. سجل للشباب يانيك كاراسكو (19) وسجل للأهلي، العاجي فرانك كيسيه (45+10)، والبرازيلي فيرمينو (53).الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 58 في المركز الثالث في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة 41 في المركز التاسع.

