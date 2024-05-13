الوصل في مواجهة ثأرية مع الوحدة

دوليه

يتطلع الوصل المتصدر الى الثأر وقطع خطوة مهمة نحو التتويج باللقب الثامن عندما يستضيف الوحدة الرابع اليوم في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإماراتي.

ويتصدر الوصل الترتيب برصيد 55 نقطة من 21 مباراة وبفارق 9 نقاط عن مطارده شباب الأهلي الذي خاص العدد نفسه من المباريات، لذلك يحتاج الأول إلى حصد 7 نقاط من مبارياته الخمس المتبقية ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2007.

وستكون القمة مع الوحدة ثأرية للوصل بعدما كان «العنابي» فرض عليه التعادل في ذهاب الدوري 2-2 وسحقه 4-0 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة بعدما كان خسر 1-2 ذهاباً 1-2، ليلحق به الهزيمة الوحيدة في كافة المسابقات هذا الموسم.

كما يريد الوصل الاستعداد لمباراته أمام النصر في نهائي مسابقة كأس الإمارات في 17 مايو بأفضل طريقة ضمن مسعاه لنيل الثنائية.

ويعرف المتصدر جيداً صعوبة ما ينتظره في المراحل المقبلة، حيث ستكون مواجهة الوحدة ضمن 5 مباريات قوية تليها مواجهات مع شباب الأهلي والاتحاد كلباء والعين والنصر.

وسيضع شباب الأهلي حامل اللقب الضغط على الوصل في حال فوزه الاثنين ايضاً على مضيفه الإمارات، رغم صعوبة المهمة أمام صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير والذي لا يملك ترف خسارة أي نقطة مع ابتعاده بفارق 7 نقاط عن خورفكان الثاني عشر، وهو المركز الأخير الضامن للبقاء. ويلعب الاثنين ايضاً النصر الخامس (35 نقطة) مع خورفكان.

