انتصار قاتل للأهلي على المحلة

دوليه

حقق الأهلي فوزاً صعباً ومثيراً على مضيفه بلدية المحلة 2-1 اول من امس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري. وبعد شوط أول سلبي فاجأ البلدية الأهلي ليتقدم عبر ماجد هاني في الدقيقة 56، قبل أن يدرك البديل عمر كمال عبد الواحد التعادل للأهلي في الدقيقة 79. وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع سجل البديل الفرنسي أنتوني موديست هدف الفوز للأهلي ليخطف الفريق الأحمر ثلاث نقاط غالية. ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة من 15 مباراة ليتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر. وأتت أولى فرص الأهلي في الدقيقة 28 حين مرر المغربي رضا سليم إلى الجنوب افريقي بيرسي تاو الذي سدد كرة مباشرة أبعدها حارس مرمى البلدية أحمد حسين ببراعة إلى ركلة ركنية. وكان تاو خلف ثاني فرص الأهلي في الشوط الأول بعدما أرسل رأسية من عرضية سليم مرت فوق العارضة بقليل في الدقيقة 38. وقبل نهاية الشوط بدقيقة أهدر محمود عبد المنعم «كهربا» فرصة أخرى من تمريرة سليم التي سددها مباشرة لتغالط المرمى وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وعكس سير اللعب تقدم بلدية المحلة في الدقيقة 56 حين سدد وحيد محسن كرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها ماجد هاني بتسديدة أخرى سكنت شباك مصطفى شوبير لتمنح الأسبقية لأصحاب الأرض. وظن الأهلي أنه أدرك التعادل عبر إمام عاشور في الدقيقة 65 قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل على كهربا قبل التسجيل. وفي الدقيقة 79 نجح البديل عبد الواحد في تعديل النتيجة حين تابع رأسية محمود متولي المرتدة من القائم ليسجل منها هدف التعادل. وظن الأهلي من جديد أنه تقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر كهربا، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتلغي الهدف بداعي التسلل. وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع استلم موديست تمريرة عبد الواحد ليسكنها الشباك وينتزع 3 نقاط ثمينة للأهلي علما بان الحكم أضاف الحكم 18 دقيقة كاملة في الوقت بدل الضائع. وحافظ بيراميدز على صدارة الترتيب بفوزه الصعب على مضيفه المصري بهدف على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وسجل رمضان صبحي (86) هدف المباراة الوحيد ليرفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة من 19 مباراة في صدارة الترتيب، فيما ظل المصري ثانياً برصيد 37 نقطة من 21 مباراة. كما فاز الاتحاد على المقاولون العرب 1-0.

