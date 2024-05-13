الكـويت يفـوز والعربي يطارده

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واصل الكويت والعربي صراعهما على صدارة الدوري الممتاز بعد فوز الأول السهل على النصر 5-1، وانتصار الثاني الصعب على السالمية 1-0 أول من أمس في الجولة السابعة من مجموعة البطولة. ورفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن العربي الثاني، في حين تجمد رصيد النصر عند 24 نقطة في المركز السادس والأخير، والسالمية عند 32 نقطة في المركز الرابع. على ستاد جابر، لم يجد الكويت صعوبة في تجاوز النصر وإلحاق الهزيمة السابعة على التوالي به، رغم الغيابات التي عانى منها الأبيض. وبعد سلسلة من الفرص الضائعة، افتتح محمد دحام التسجيل في الدقيقة 21، ورد النصر عبر محمد الفارسي بعد دقيقتين فقط. وانتظر الكويت حتى الدقيقة 44 ليسجل الهدف الثاني عن طريق العائد جمعة سعيد، وفي الوقت بدل الضائع عزز الأبيض تقدمه بهدف ثالث عن طريق مدافع النصر عبيد رافع بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، أضاف دحام الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يختتم البحريني محمد مرهون الخماسية في الدقيقة 72.

وفي المباراة الثانية على ستاد صباح السالم، كان العربي في طريقه إلى فوز مريح بعد أن تقدم بهدف المغربي حكزة خابا من ركلة جزاء في الدقيقة 42، وأضاع بعدها أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه. لكن الأمور انقلبت في الشوط الثاني بعد طرد المدافع حمد القلاف اثر تدخله القوي على لاعب السالمية عذبي شهاب.

وضغط السمالية محاولاً تعديل النتيجة، خصوصاً بعد نزول الليبي السنوسي الهادي الذي شكل خطورة كبيرة على المرمى، إلا أن دفاع العربي وحارس مرماه نجحوا في المحافظة على تقدمهم حتى صافرة النهاية. ظهر دفاع النصر في حالة يرثى لها أمام الكويت واستقبلت شباك الفريق 5 أهداف كان يمكن أن تتضاعف لولا إضاعة مهاجمي الأبيض الفرص العديدة التي سنحت لهم. وفي ظل غياب السوري عمرو ميداني للإصابة وعبدالرحمن العنزي للإصابة، أشرك المدرب ظاهر العدواني لاعب الوسط عبيد رافع في مركز قلب الدفاع رغم تراجع اللياقة البدنية للاعب، والزيادة الواضحة في الوزن. وبعيداً عن تسجيله هدفاً في مرمى فريقه، كان واضحاً أن اللاعب غير جاهز للمشاركة خصوصاً أمام فريق بحجم الكويت متصدر الدوري وصاحب الهجوم القوي.

مرة أخرى، وضع مدافع العربي حمد القلاف فريقه في موقف صعب جداً بعد نيله البطاقة الحمراء لتدخله «المتهور» على لاعب السالمية عبدالعزيز مروي مع بداية الشوط الثاني.

وسبق للقلاف أن نال البطاقة الحمراء أمام الشباب في الجولة الحادية عشرة، كما تسبب اللاعب بركلة جزاء غريبة في الدقيقة الأولى من مباراة الكويت في الجولة السابعة عشرة. علماً بأن القلاف كذلك نال البطاقة أكثر من مرة حتى مع الأزرق فقد طرد أمام البحرين في «خليجي 25»، وأمام الهند في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا. امتدح الكرواتي أنتي ميشا مدرب السالمية حارس العربي سليمان عبدالغفور وقال إن الأخير حرم فريقه من نقطة على الأقل في المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد. وأوضح ميشا في تصريح صحافي إن السماوي لعب من أجل الفوز بالمباراة إلا أنه لم يظهر بالصورة المطلوبة في بداية اللقاء، قبل أن يستعيد اللاعبون تركيزهم مع مرور الوقت. وشدد مدرب السالمية على أهمية تفادي الأخطاء في نهائي كأس الأمير أمام القادسية، مشيدا بالمجهود الكبيرة للاعبين خلال الفترة الحالية، للحفاظ على الجاهزية المطلوبة.

