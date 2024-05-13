الكويت للاقتراب من لقب «السلة» أمام القادسية

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يسعى الكويت إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليا على القادسية والاقتراب اكثر من تحقيق اللقب عندما يلتقيه في 07:30 مساء اليوم ضمن المواجهة الثانية من «بلاي أوف» الدور النهائي لبطولة دوري كرة السلة. وكان الأبيض المتوج بلقب منطقة الخليج في دوري غرب آسيا الأسبوع الماضي، فاز في المباراة الأولى دون صعوبة الجمعة 96-69. ويقام الدور النهائي بنظام «بلاي أوف» من 5 مواجهات على أن يتوج باللقب الفائز في 3 منها.

ويسعى الابيض الى المضي قدماً نحو المحافظة على اللقب للمرة السادسة على التوالي من خلال تحقيق الفوز في المباراة الثانية والاقتراب أكثر من اللقب فيما يحاول القادسية العائد الى النهائيات بعد غياب خمس سنوات تعطيل منافسه ومعادلة النتيجة.

ويبدو الابيض أقرب الى تحقيق الفوز من منافسه نظراً الى الامكانيات التي يتمتع بها بقيادة مدربة الالماني بيتر شومرز الذي يعتمد على القوة الضاربة لفريقه المتمثلة في المحترف الاميركي الجديد يونغ الى جانب مواطنه ماركوس والهاييتي لالان كما يمتلك شومرز ابرز اللاعبين المحليين أمثال الاخوين حمد ومحمد عدنان وعمران جوهر وتركي حمود والكسندر الغيص وعبدالرحمن السهو.

وفي المقابل، يعاني الاصفر من تواضع مستوى المحترف الاميركي تيلمون الذي تعاقد معه خلفاً للاميركي الونو الذي تعرض لإصابة كما تلقى ايضاً الفريق ضربة موجعة باصابة احد ابرز محترفي الدوري روبرت لوري، لذا فإن مدربه الاميركي انتوني ستيبنغ سيعتمد في مباراته اليوم على جهود الاميركيين مارتيش وتيران الى جانب محمد اشكناني وعبدالمحسن مرتضى وراشد رياض.

