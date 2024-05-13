الفحيحيل «تفوق» في «الطاولة»

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توج الفحيحيل بطلا لكأس التفوق العام للكرة الطاولة أول من أمس، بعدما جمع 27 نقطة وضعته في المركز الأول، وجاء الكويت في المركز الثاني بـ 23 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث للساحل بعدما جمع 20 نقطة، وذلك في ختام الموسم 2023-2024، كما حصل نادي سلوى الصباح على المركز الأول في فئة السيدات.

وأقيم الحفل الختامي لموسم كرة الطاولة بمقر الاتحاد في العارضية، برعاية وحضور الشيخة نعيمة الأحمد رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح، وفلحان العتيبي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة.

وشهد حفل الختام إقامة المباراة النهائية لفردي كرة الطاولة رجال، حيث تغلب محمد حمية على سالم الحسن بثلاثة أشواط لشوط، وسبقها مباراة تحديد المركز الثالث، تفوق فيها عبدالله البحراني على نظيره جابر البلهان بثلاثة أشواط دون رد. من جانبها، أشادت الشيخة نعيمة الأحمد بالجهود المميزة لمجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، وقالت: «سعدنا بمشاهدة مستويات متقدمة في كرة الطاولة، ونعتز كثيرا بالعمل المتميز لمجلس إدارة الاتحاد، ونأمل مواصلة الاجتهاد لمزيد من التقدم في المواسم المقبلة». من جهته، أكد فلحان العتيبي أن الموسم الرياضي المنتهي يعد من أنجح المواسم على مدى 15 عاما الأخيرة، وقال: «أصبح لدينا صالة مستقلة ذات معايير عالمية، وقد وضعنا خطة متكاملة لجميع المسابقات المحلية، والمشاركات الخارجية، وبمشاركة وتعاون جميع الأندية تمكنا من تحقيق جميع الأهداف المرصودة بداية الموسم». وأشار العتيبي إلى أن الموسم الحالي شهد تطبيق نظام الدرجتين الأولى والثانية في فئة السن العام، مضيفا تم تقسيم الفرق الـ 16 المشاركة إلى درجتين أولى وثانية، وشهدنا منافسات متميزة في أغلب المباريات، كما أقمنا بطولتين للبراعم وفق نظرة مستقبلية متكاملة لمجلس الإدارة لزيادة عدد اللاعبين الصغار الذين يمثلون مستقبل كرة الطاولة الكويتية.

