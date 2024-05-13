المباراة بـ 9 آلاف دينار

محلية

كشف رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين عن رفع قيمة العرض المقدم من منصة «شاشا» للحصول على حقوق نقل الدوري الممتاز، لتصل إلى 9 آلاف دينار للمباراة الواحدة، بعد أن كانت 8200 في الموسم الماضي. وأضاف الشاهين في المؤتمر الصحافي الخاص بتوقيع اتفاقية الحقوق التلفزيونية بين الاتحاد ومنصة «شاشا» بحضور ممثل شركة زين الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد: «قدمنا كراسة شروط من اجل الحصول على البث وتم استبعاد البعض لعدم ايفاء الشروط، في حين كان عرض شاشا مجزياً بوصوله إلى 9 آلاف دينار للمباراة الواحدة». وأعلن الشاهين عن استمرار نظام الدوري المعمول به حالياً، مع استمرار عدد المحترفين الخمسة، لافتاً إلى وجود دراسة «مهمة» لإطلاق «دوري المحليين» الذي يقتصر على اللاعبين الكويتيين فقط.