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العربي والنصر في «اليد»

زيد خلف
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الإثنين 13 مايو 2024

يلتقي العربي مع النصر في 05:00 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 12 في دوري كرة اليد. ويدخل العربي اللقاء برصيد 16 نقطة في المركز الخامس من ثمانية انتصارات مقابل 3 هزائم، فيما يملك النصر 11 نقطة في المركز الثامن وهو فاز في 5 مباريات مقابل 5 هزائم وتعادل واحد. وتقام البطولة هذا العام بنظام جديد بعد انسحاب الجهراء والشباب إذ ستلعب الفرق دوري دمج من قسم واحد على أن تصعد الفرق الستة الأوائل إلى الدوري الممتاز، فيما تلعب الفرق الثمانية المتبقية في الدرجة الأولى. وستنتقل الفرق الستة إلى «الممتاز» بنقاطها التي حققتها في الدور التمهيدي حيث ستلعب دوري من قسمين يحقق اللقب به من يحرز أكبر قدر من النقاط.


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