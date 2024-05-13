ذهبية للهندي في «الخليجية للريشة الطائرة»

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أحرزت اللاعبة شيخة الهندي الميدالية الذهبية الأولى للكويت في المسابقة الخليجية للريشة الطائرة ضمن فعاليات الأولمبياد الخاص المقامة حاليا في أبوظبي. وقدمت الهندي أداء استثنائيا بعد خوضها منافسات مع لاعبتين من البحرين والسعودية باشراف المدربة روان الفودري واظهرت اتقانها اللعبة وقوة تحملها البدني وبفضل تفانيها وإصرارها نجحت في الفوز بالميدالية الذهبية ورفع علم الكويت عاليا في سماء هذه الرياضة. واعربت الهندي عن سعادتها البالغة بتحقيق هذا الإنجاز الذي يعد حافزا لها لمواصلة التدريب والتطور في مسيرتها الرياضية مؤكدة عزمها على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في المستقبل مثمنة جهود الاداريين والمدربيين التي ساهمت كذلك في تحقيق هذا النجاح.