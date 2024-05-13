عائشة إبراهيم... عائشة في قلوب الناس

ديوان Diwan

عرفت الكويت التمثيل والنشاط المسرحي حينم قدم وفد من المعلمين العرب من فلسطين للعمل في المدرسة المباركية في مجال التربية والتعليم، وعرفت منهم في نفس الوقت فن الرسم والألعاب الرياضية ونشاط فرق الكشافة، بدأ النشاط التمثيل المسرحي بمدرسة المباركية وعادة كان يقام في المناسبات الدينية كالمولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية، وكانت هذه التمثيليات تقام على مسرح المدرسة ويحضره كبار رجالات البلد.

وفي منتصف الخمسينيات بعثت إدارة المعارف الأستاذ حمد الرجيب إلى القاهرة ودخل معهداً لفن التمثيل وكان من زملائه في دفعته دارسون من الشباب، أصبحوا فيما بعد من أشهر نجوم السينما والمسرح في جمهورية مصر العربية، وكان حمد الرجيب يسهم في إقامة الحفلات التمثيلية الهادفة في بيت الكويت في القاهرة في مناسبات عديدة، وبعد انتهاء دراسته عاد إلى أرض الوطن وتقلد مناصب مرموقة ومهمة في دائرة الشؤون الاجتماعية، فاستدعى من القاهرة الأستاذ والفنان الكبير زكي طليمات، وطلب منه تأسيس فرقة مسرحية وتدريب شباب الكويت من الجنسين على جميع فنون المسرح، على الأسس العلمية والفنية كما الحال في الدول العربية المتطورة كمصر إذ كانت المسرحيات والتمثيليات التي كانت تقام في البلاد، تقام بشكل عفوي تلقائي وارتجالي دون وجود نص مكتوب أو وجود ممثلين محترفين أو مخرج محترف دارس لفن الإخراج المسرحي، وكان عادة في هذه التمثيليات يقوم الرجل بتمثيل دور المرأة، لعدم دخول المرأة مجالات عديدة في شؤون الحياة. .. فما بالك بالتمثيل مع الرجال أمام عدد كبير من الناس!!!

أسس الأستاذ محمد النشمي وعبدالله خريبط فرقة مسرحية باسم «الكشاف الوطني» ثم أسس محمد النشمي فرقة باسم «فرقة المسرح الشعبي»، وعند افتتاح محطة تلفزيون الكويت، قدم النشمي وعدد من قدامى الفنانين أمثال عقاب الخطيب وصالح العجيري، قدم برنامجاً تحت عنوان «ديوانية التلفزيون» في عام 1963 كان يقدم فيه تمثيليات كوميدية وعفوية وارتجالية وباللهجة الشعبية، يقدم فيه النصح والنقد لأفراد المجتمع، وفي هذا البرنامج ظهرت فنانتنا عائشة إبراهيم ومثلت دور المرأة ودور الأم بشكل خاص وهي لم تتعدَ بعد العشرين من عمرها، لفنانين كبار بالعمر، وكان ظهورها في هذا البرنامج فأل حسن، ووجه السعد عليها في بقية حياتها، وهي معروفة بصوتها الشجي الحنون، وإطلالتها الباسمة دائماً أمام الجمهور سواءً على شاشة التلفزيون أو خشبة المسرح.

والمعروف أن عائشة إبراهيم قد مارست التمثيل عندما كانت تدرس «بمعهد تدريب الفتيات» وفي عام 1964 انضمت عائشة لفرقة «المسرح الشعبي»، وقامت بتمثيل دور الأم في مسرحية «حظها يكسِّر الصخر»، بعدما كان الرجال يقومون بدور المرأة (كما سبق القول)، ولدت الفنانة عائشة ابراهيم في عام 1944 بمنطقة القبلة بالقرب من براحة عباس، وكانت الابنة البكر لوالدها السيد ابراهيم جمعة أحمد خميس والذي كان يعمل في مهنة الغوص كأغلب المواطنين في ذلك الوقت، وعمها إسماعيل جمعة هو أحد رواد فن قراءة المالد في البلاد، وكان ينشد فيه قصائد ومدائح في حب رسول الله (ص) ويذكر سيرته العطرة، في المناسبات الدينية وخاصة مناسبة المولد النبوي الشريف.

تزوجت عائشة عندما كانت تسكن في منزل بالقرب من ساحة الصفاة، وكانت في السنة النهائية بالدراسة «بمعهد تدريب الفتيات»، وكانت ككل الطالبات تقوم سيارة خاصة بالمعهد بتوصيلهن من بيوتهن إلى المعهد وبالعكس، وكانت عائشة كأغلب الفتيات ترتدي العباءة السوداء والبوشيه لتغطية وجهها، وحدث مرة حين نزولها من السيارة أن رآها الشاب عبدالله الحلو، الذي أعجب بها وتقدم لخطبتها، ومن ثم الزواج منها، أنجبت ابنها البكر وأسمته خالد وهذا بدوره أصبح دكتوراً فيما بعد، وكان زوجها من مشجعي وعشاق النادي العربي وأصبحت هي أيضاً «عرباوية» أصيلة، وخلال حياتها عاشت وجالت عائشة في مناطق عديدة من البلاد ابتداء من القبلة والشرق وخيطان وفيلكا وبيان وساحة الصفاة وشارع الجهراء.

انضمت عائشة إبراهيم إلى المسرح العربي في العام 1974 ومثلت بهذه الفرقة مسرحيات عديدة سوف نعود لذكرها فيما بعد، ولكن خلال هذه السنة كان الفنان عبدالحليم حافظ متواجداً في الكويت يسجل أغنيات له لتلفزيون الكويت فظهرت عائشة معه في الأغنيات «بلاش عتاب» و«أقول أحبك» و«خايف مرة أحب».

انضمت عائشة بعد ذلك إلى معهد الدراسات المسرحية الذي أسسته الأستاذ الفنان زكي طليمات، واشتركت أثناء دراستها بالمعهد في مسرحية بعنوان «لا تشرق الشمس» ورغم تفوقها بالدراسة إلا أنها تركت المعهد وانشغلت بأعمال فنية عديدة مع فرقة المسرح العربي مع كبار نجوم هذه الفرقة، وهذه أسماء هذه المسرحيات:

? «عشت وشفت» عرضت على مسرح كيفان في ديسمبر 1964

? «إغنم زمانك» تأليف عبدالحسين عبدالرضا وعرضت على مسرح كيفان في يوليو 1965.

? «الكويت سنة ألفين» تأليف سعد الفرج وعرضت على مسرح كيفان في فبراير 1966.

? «24 ساعة» إعداد جعفر المؤمن، عرضت على مسرح كيفان في مايو 1967.

? «حط حيلهم بينهم» إعداد سعد الفرج، كيفان في يونيو 1968

? «من سبق لبق» تأليف عبدالحسين عبدالرضا، عرض على مسرح كيفان في أبريل 1969 كما عرضت هذه المسرحية في سورية بنفس العام.

? «الليلة يصل محقان» إعداد محمد جابر ? «العيدروسي» كيفان في ديسمبر 1969.

? «القاضي راضي» إعداد محمد جابر.

? «العيدروسي» كيفان في يونيو 1970.

? «حط الطير طار الطير» تأليف عبدالأمير التركي وعرضت على مسرح كيفان في مارس 1971.

? «مطلوب زوج حالا» تأليف الكاتب المصري أنور عبدالله واعداد عبدالحسين عبدالرضا عرضت على مسرح كيفان في ديسمبر 1971.

? «عائلة بوصعرورة» اعداد العيدروسي واخراج عبدالأمير التركي عرضت على مسرح كيفان في 1963.

? «عالم نساء ورجل» اعداد جعفر المؤمن، عرضت على مسرح كيفان ثم مسرح المعاهد الخاصة في يناير 1972.

? «30 يوم حب» اعداد عبدالحسين عبدالرضا، وعرضت في المنامة في البحرين علم 1973، وهي آخر مسرحية تشترك فيها عائشة إبراهيم مع المسرح العربي.

استقالت عائشة من المسرح العربي، وأسست مع مجموعة من الفنانين «المسرح الحر» كانت باكورة أعماله المسلسل التلفزيوني «الركادة زينة» ثم مسلسل «بندر في قطر» ثم قدم «المسرح الحر» سباعية باسم «زوج سعيد جداً»، وهنا يجب أن نذكر أن أثناء الغزو العراقي الآثم تم تدمير وتكسير وإتلاف الأوراق والمستندات والأشرطة الفنية ثم كذلك سرقة الأجهزة الإذاعية والتلفزيونية وسبب ذلك خسائر فادحة بالمال والممتلكات، دخلت عائشة عالم مسرح الأطفال، وقدمت مسرحية لهم، بعنوان «أولاد جحا» واشترك معها الفنان عبدالرحمن العقل وزهرة الخرجي.

وجاء عام 1990 وشعرت الفنانة عائشة إبراهيم بالتعب والارهاق، وتشاء الأقدار أن تكتشف وجود ورم خبيث بجسمها فأخبرت ابنها البكر الدكتور خالد الذي أشار عليها بإجراء عملية لاستئصاله، فأجريت العملية في شهر يوليو من نفس العام، وحدث الغزو العراقي الآثم، فعانت عائشة من آلام هذا الورم الخبيث ومن آلام وقهر الغزو والاحتلال الآثم، وعندما منَّ الله على الكويت بالتحرير سافرت عائشة إلى لندن وأجرت عملية ثانية هناك، ولكن بعد فوات الأوان، وعادت إلى بلادها الكويت وانتشر المرض أكثر في جسمها، ودخلت مستشفى مبارك ودخلت في غيبوبة... لم تفق منها، وتوفيت في اليوم التالي بتاريخ 17 سبتمبر 1992، ولكنها توفيت سعيدة لخلاص الكويت من آثار الغزو الآثم للكويت، رحلت النجمة عائشة ولكن لا نزال نشاهد لمعانها.

