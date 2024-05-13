سعد العبد الله.. ذكرى لا تغيب

الاخيرة

قال تعالى «ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» صدق الله العظيم.

تمر اليوم ذكرى رحيل فارس الكويت وسعدها المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم حفيد أسد الجزيرة طيب الله ثراه.

نعم رحل الأمير الوالد ولكن الكلمات تقف إجلالاً لذكرى رحيله ورغم مضي السنين على رحيله فإن عطره الفواح ما زال يملأ جنبات الكويت فلا تمر لحظة إلا والذكريات الطيبة تستدعي مواقفه وتدعونا الى الترحم عليه وتؤكد لنا كم كان قائداً بعيد النظر ثاقب البصيرة لقد كان لسموه بصمات واضحة في معالجة كل ما واجهته الكويت خلال توليه رئاسة الحكومة وتلمسه هموم المواطنين وحاجاتهم وحل المشكلات والعناية بالنهضة العمرانية للبلاد وذلك بتوجيهات من سمو أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر وبمساعدة ومساندة رفيق دربه سمو امير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر رحمهم الله للنهوض بالبلد وإقرار المشاريع التي تهمه.

نعم تنحني هامات الجبال راضية لقضاء الله وقدره وتتمدد لغات العالم لتغزل حروفا وكلمات تليق بمقام سمو الأمير الوالد رحمه الله رجل المواقف والمبادرات الذى تفاخر لأجله الأيام والشواهد على حياته ومنجزاته.

ولا يسع المتتبع لسيرة الأمير الوالد رحمه الله الى ان يقف إجلالاً وإكباراً للجهود الجبارة التي بذلها رحمه الله في سبيل الذود عن الكويت وتحريرها وحمايتها من الاطماع الخارجية والتأكيد على وحدة صف شعبها ولحمته. .. فكان يجمع ولا يفرق ويغضب ولا يخاصم يختلف معك ولا يقسو عليك تجاوز أقصى المحن بسعة صدر فكان دائما القوي الأمين الحارس على امن وطنه واستقراره بتوجيهات سمو امير القلوب رحمه الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وبمساعدة عضده سمو امير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

نعم لقد كان رحمه الله قريبا من المواطن وذلك من خلال مشاركته للأفراح والاحزان وزيارات الدواوين.

ومهما قلت فإنه يعجز اللسان ويجف القلم عن ذكر مناقب وأعمال سموه رحمه الله فسيظل باقيا في قلب كل كويتي وسأظل فخوراً بأن الزمان جاد بكرمه ومنحني فرصة العمل مع سموه طيب الله ثراه.

فيا قبر الحبيب وددت أني

حلمت ولو على عيني ثراك

ولا زال السلام عليك مني

يدف مع النسيم على ذراك

وفى الختام رحم الله امير القلوب الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه ورحم الأمير الوالد سعد الكويت واسكنه فسيح جناته ان شاء الله ورحم الله امير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر طيب الله ثراه ورحم الله امير العفو الشيخ نواف الأحمد الجابر طيب الله ثراه وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت قيادة امير الحزم والعزم سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

إذا كانت النفوس كباراً

تعبت في مرادها الاجسام

