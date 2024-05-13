ناصر المحمد: الكويت منحازة إلى القيم الإنسانية

وطن النهار

أكد سمو الشيخ ناصر المحمد انحياز الكويت للقيم الإنسانية والسياسية التي جاءت بها الحضارة المعاصرة، مع التأكيد على أهمية بقائها واستمرارها، مناشدين الغرب برمته الحفاظ على قيمه الرائعة التي أثرى بها الثقافة الإنسانية.

وشدد سموه في كلمة له امس بمناسبة الاحتفال بيوم الفرنكفونية في مقر السفيرة الفرنسية لدى البلاد وبحضور أعضاء «الفرنكفونية» على التمسك بمعايير القيم دون أي إخلال بتلك المعايير، خاصة مع الظروف العصيبة التي أدت إلى النزاعات الدموية والحروب التي نشبت في مناطق أوروبية وشرق أوسطية، مشيرا الى ان الحفاظ على تلك المعايير الدقيقة في ظروفنا الراهنة يمكنه أن يمنح البشرية قرنا آخر من السلم والأمن الدوليين.

شهداء غزة

وقال سموه: إن ما يحدث حالياً في غزة وما ينتج عنه من خسارة لا تُعوّض من شهدائنا الأبرار، أمر ترفضه جميع الشعوب وتندد به جميع الطوائف من يهود ومسيحيين ومسلمين. ونحن لا نرى نهاية لهذه المأساة ووضع حدّ لخسارة المزيد من شهدائنا سوى إحلال السلام في هذه المنطقة والذي لن يكون سوى بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2728 والصادر في 25 مارس 2024، الداعي إلى وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية في قطاع غزة.

وأضاف: إن الرجوع إلى حدود يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية، يضمن عودة السلام إلى المنطقة ويعزّز التعايش بين الأديان ويضمن احترام جميع الكتب السماوية، بداية بالتوراة والإنجيل وانتهاء بالقرآن الكريم الذي دعا إلى احترام جميع الأديان السماوية.

وقال سموه: لقد نجحت الحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية أن تصنع منظومة قيمية رائعة، تمكنت من خلالها من إيجاد نظام عالمي حَفِظ السلم الدولي، وجنب البشرية حروبا كانت وشيكة بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الشيوعي، في وقت كان سباق التسلح والتنافس على اقتناء أسلحة الدماء الشامل على أشده. ولقد نجح هذا النظام في وقف كل التوترات بين الدول النووية خلال منتصف القرن الماضي، وأثبت النظام العالمي التزامه بمواثيقه وقيمه على امتداد السنوات الماضية.

تقدم الكويت

وأكد سموه إن الفرنكفونية تتقدم بالكويت؛ فمنذ أن بدأ تدريس اللغة الفرنسية فيها عام 1966 وهي تحتل مرتبة اللغة الثالثة التي تدرس بمدارس الكويت. وكما ذكرت سفيرة فرنسا أن عدد متعلمي اللغة وصل إلى حوالي 30 ألف متعلم كل عام في الأنظمة التعليمية المختلفة في الكويت، وهذا يعتبر انجازاً كبيراً تحققه الفرنكفونية، والذي نأمل أن يكلل بنجاح انضمام الكويت إلى المنظمة الدولية للفرنكفونية.

وقال: وهنا أودّ أن أشدد على حرص دولة الكويت على أن تبقى منارة للثقافة والفنون في هذه المنطقة من العالم، وأن تبقى ذراعاها مفتوحتين أمام أفضل ما تنتجه ثقافات العالم، لنتعلم منها ونستفيد.

وأضاف: وأتمنى أن نرى مزيداً من التعاون الثقافي بين الكويت والدول الفرنكفونية خلال السنوات القادمة.

احتفاء بالحضارة

ومضى سموه يقول في كلمته: يسعدني أن أحيي الحاضرين في هذا الحفل جميعاً، من الناطقين بالفرنكفونية والمحبين لها، كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم في تنظيم هذه الأمسية الرائعة،حفاظًا على ما اعتدنا سنويًا عليه من الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للفرنكفونية منذ عقد من الزمان، اذ نلتقي بلفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والسياسيين والأدباء والفنانين ورجال الإعلام.

وأضاف: ان الاحتفاء بالفرنكفونية هو احتفاء بالحضارة المعاصرة، فقد ظلت الفرنسية منذ أربعة قرون وحتى اليوم، واحدة من أهم اللغات العالمية الحيّة، وبقيت تمد الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والقانون والدبلوماسية بآلاف من المواد الثقافية كل عام، ومازالت المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر ومراكز البحث العلمي ودور نشر الكتب والمسارح والسينما والتلفزيون تتلقى الإنتاج الثقافي لهذه اللغة من انقطاع.

لغة النبلاء

وقال: ولقد كانت أوروبا تنظر إلى الفرنكفونية على انها لغة النبلاء والصالونات، ولهذا ارتبطت بالرقي والدبلوماسية وما زالت تشع بأناقتها على مفردات الأزياء والتسريحات والعطور، وتضفي برونقها على المفروشات والأثاث والديكور والاكسسوارات، وتمنح قواعد الولائم والحفلات وفنون الطبخ وآداب المائدة تعبيراتها المهذبة ومن أجل هذا كله أصبحت الفرنسية هي اللغة الأكثر أناقة بين اللغات العالمية المعاصرة.

وقال سموه: الاحتفاء بالفرنكفونية يذكرنا بالمنجزات العلمية والتكنولوجية للحضارة المعاصرة، تلك التي فتحت بوابة السماء لتنقلاتنا واتصالاتنا وأبحاثنا، والتي اختصرت المسافات عبر المحيطات والصحاري والأدغال، والتي تحكمت بالطاقة، فأضاءت الظلام، وتحكمت بالحر والبرد فحولت القيظ والزمهرير إلى جو منعش لطيف وصنعت الثورة الخضراء ليتضاعف إنتاجنا الغذائي عشرات المرات بشكل غير مسبوق، وخففت آلام ملايين المرضى، وقضت على الأوبئة الفتاكة.

وقال سموه: إن هذه اللغة الحية المتحضرة قدمت من الناحية الفنية والأدبية للعالم فنونا جيدة غير مسبوقة، فقد طورت العديد من آلات الموسيقى، وابتكرت السيمفونيات والأوبرا والباليه، وارتقت بأدب الرواية والرحلات والمسرح، واخترعت التصوير الفوتوغرافي والسينما كأداتين للتوثيق والترفيه، ونقلت الفن الراقي من صالونات القصور إلى الأسواق والشوارع.

وأضاف سموه: ورغم كل هذه الإنجازات، إلا أني أريد أن أسلط الضوء على المنجزات الأهم والأكثر تأثيرا في التاريخ البشري، وأعني المنجزات الإنسانية والسياسية، إذ استطاعت الحضارة المعاصرة أن تصنع نظام سلم عالميا بعد الحرب العالمية الثانية، كما وضعت مفهوم السيادة للدول، وحق تقرير المصير للشعوب، وحقوق الإنسان للأفراد، ووضعت قانونا دوليا يرمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، ويحدد القواعد القانونية التي تحكم علاقات الدول والفاعلين الدوليين كالمنظمات الدولية، وأنشأت هيئة الأمم المتحدة لدعم هذا القانون، وجعلت من مهام هذه المنظمة تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، ومن دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. كما أسست محكمة العدل الدولية لتكون مسؤولة عن الفصل في أي نزاع دولي يُقدم إليها من قبل الأطراف المتنازعة، وأقامت المحكمة الجنائية الدولية كأول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

وأضاف سموه: إن هذا الإنجاز هو الأهم والأعظم في الحضارة المعاصرة، ويحقّ للثقافة الغربية أن تفخر بتلك القيم الإنسانية التي صنعت نظام السلم العالمي المعاصر.

