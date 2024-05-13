الحكومة الأولى للعبدالله.. بـ«التخصص»

الأولى

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمس مرسوما أميريا بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيرا.

ووفق المرسوم تم تعيين كل من: فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط، عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة، د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، د. أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية، د. نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة وزيرا للبلدية، د. محمد ابراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، عمر سعود عبدالعزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الاتصالات، د. محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير دولة لشؤون الاسكان، د. أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة وزير دولة لشؤون الشباب.

