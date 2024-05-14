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بحضور وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن بداح المطيري، اقامت وزارة الاعلام حفل اطلاق البث التجريبي لاول منصة رقمية متكاملة رسمية وهي منصة 51 الرقمية، وذلك بحضور وزير الصحة د. احمد العوضي وعدد من القيادات في وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وايضا الرئيس التنفيذي لشركة (فاست) للاتصالات عبدالعزيز البابطين وذلك في مركز جابر الثقافي قدم الحفل الاعلامي عبدالله الطراح الذي رحب بالحضور وقدم لمحات عن انطلاقة كلمة هنا الكويت التي تزامنت انطلاقتها مع يوم اطلاق المنصة.



وبعدها تحدث وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الذي قال: إن اطلاق منصة (51) الرقمية جاء ترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام 2021-2026 لبناء إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى المبني على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.



وأوضح ايضا المطيري خلال كلمته قائلا: وزارة الإعلام تتعاون مع القطاع الخاص لتنتقل من كونها جهازاً تنفيذياً إلى جهاز تنسيقي تنظيمي تحفيزي يعمل على توجيه الموارد وتعظيم الإيرادات، فضلا عن تحسين البنية التحتية للوزارة وفق منهجية عمل محددة نحقق من خلالها خطوات ونقلات نوعية في هويتها البصرية وحوكمة إجراءاتها الداخلية.



وأضاف ايضا هذه المناسبة وافقت تاريخا بدأت به عبارة الوجود الإعلامي في دولة الكويت (هنا الكويت) ففي تاريخ 12 مايو من عام 1951 كانت انطلاقة الإذاعة الكويتية وها نحن في يوم 12 مايو من عام 2024 وفي نقلة إعلامية تقودها وزارة الإعلام بجهود كل القائمين عليها نكرر بكل فخر عبارة الوجود الإعلامي (هنا الكويت).



وبين أن (منهجية عمل لبدايات جديدة) كان الشعار الذي سعت الوزارة لتحقيقه على أرض الواقع إذ إن البدايات الجديدة تتمثل بإطلاق منصة رقمية تواكب التطورات التكنولوجية، مؤكدا أن دولة الكويت كانت ومازالت ملهمة للابداع داعمة للريادة.



وأشار إلى أن الاعلام الكويتي وانطلاقا من عام 1951 شهد مسيرة حافلة من الانجازات في شتى المجالات الإعلامية على مستوى المسرح والإذاعة والتلفزيون إذ ساهم الرواد في صناعة التميز والإبداع حتى أصبحت الكويت منارة إعلامية وثقافية اتصلت بالعالمية بهويتها العربية الأمر الذي يحملنا مسؤوليات وتحديات كبيرة ولكننا نجدها فرصا عظيمة لتعزيز مكانتنا الإعلامية.



وأكد الوزير على حرص الإعلام أن تكون منصة (51) منصة آمنة حاضنة من خلال ترجمتها لسياسة الوزارة بالمحافظة على القيم الأصيلة في المجتمع من خلال ما تقدمه من محتوى هادف وكذلك فهي حاضنة لكافة الأفكار الابداعية بما يناسب مختلف الأذواق.



وبعدها تحدث بدوره الرئيس التنفيذي لشركة (فاست) للاتصالات عبدالعزيز البابطين الذي قال: إن هذا التعاون يعتبر انجازاً بين القطاعين الحكومي والخاص في عمل هذه المنصة ويأتي من باب المسؤولية الاجتماعية عبر تعاون واضح بين شركة (فاست) للاتصالات ووزارة الإعلام من خلال عمل منصة رقمية لبث المحتوى المرئي والمسموع عبر الأجهزة الذكية والرقمية.



وأوضح البابطين أنه في السابق كانت امكانات الوزارة للانتقال بمحتواها إلى الدول الاخرى قليلة لكن في هذا العصر ومن خلال هذا التعاون سيتاح لكل من يحمل خط (انترنت) في أي مكان مشاهدة البرامج الإذاعية والتلفزيونية الأرشيفية لتلفزيون دولة الكويت بالإضافة الى ما ستقدمه من انتاجات حصرية لها وبث مباشر لقنوات باقة تلفزيون الكويت.



وفي وقفة وفاء على هامش الحفل كرم وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري والرئيس التنفيذي لشركة (فاست) للاتصالات عبدالعزيز البابطين الاعلامي الراحل مبارك الميال تقديرا لجهوده وعرفانا لدوره المشهود في مسيرته الإذاعية بدولة الكويت تسلمته ابنته دلال الميال التي بدورها ثمنت لوزارة الاعلام هذا التكريم والوفاء تجاه والدها كما كانت هناك جولة لوزير الاعلام على المعرض الذي ضم عدداً من المقتنيات والاجهزة القديمة في اذاعة وتلفزيون الكويت وواكبت الانطلاقة.

