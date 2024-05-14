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صرح سعد نافل العازمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد ورئيس اللجنة التنسيقية الخاصة بالمنصة الرقمية لوزارة الاعلام لـالنهار قائلاً: بحمدالله اطلق وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري منصة 51 الرقمية لتدشن مرحلة جديدة من مراحل التطور الاعلام الكويتي والمنصة تحوى في طياتها ارشيف وزارة الاعلام الغني سواء كان ثقافياً او فنياً او تراثياً او رياضة والدراما وغيرها من المجالات الاخرى سواء كانت على مستوى الاذاعة او التلفزيون.



واضاف ايضا: نسعى الى ان تكون المنصة امنة وصديقة للاسرة وتخضع لضوابط وسياسات وزارة الاعلام وتعد بوابة تفتح آفاقا جديدة للمحتوى ‏الرقمي تتجاوز الطرق التقليدية وتسمح للمستخدم بالوصول إلى المحتوى التلفزيوني والإذاعي بكل يسر وسهولة كما تتيح مشاهدة الأعمال الأرشيفية الخالدة والبث المباشر لجميع قنوات تلفزيون دولة الكويت ومحطاتها الإذاعية.



وتوجه العازمي بالشكر للفريق المشرف والمنفذ لمشروع المنصة وكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل ليكون إضافة أخرى في مسيرة الإعلام الكويتي الذي بدأ بعبارة هنا... الكويت.



كما أوضح أن هذه المنصة تعتبر واحدة من أهم أوجه تعظيم الموارد المالية للدولة الخاصة بوزارة الإعلام من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المزايدة حيث ستحقق عائداً مالياً للوزارة يُقدر بنحو 5 ملايين دينار كويتي خلال خمس سنوات إضافة إلى 10% من صافي أرباح الإعلانات ونسبة مماثلة من الاشتراكات على أن تحتفظ الوزارة بأرشيفها الخاص بها وتمتلك العلامة التجارية وجميع ما يُعرض من خلال المنصة.

