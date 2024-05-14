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كما صرح لـالنهار الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة د. يوسف السريع الذي قال: سعد الاعلام الكويتي في ان يظهر هذا الكنز لتاريخ كبير في الاعلام سواء في الاذاعة او التلفزيون واختيار اسم المنصة لتكون 51 وهو دليل على تاريخ وحقبة وذكرى لكثير من الاعمال من تاريخ 12-5-1951 هو انطلاقة الاعلام الى الفضاء العربي والعالمي وهذا يبين حقيقة مدى حرص القيادة وايضا حرص وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري في الاستراتيجية التي وضعت مع القيادات والعاملين في وزارة الاعلام هذه الخطة ودعمها على ارض الواقع ومنها منصة 51 الرقمية.



واضاف ايضا: خلال الايام القادمة سوف نرى الكثير في محتوى المنصة في ظل الترقب من المتابعين للمنصة من ابداعات قدمه الجيل السابق وماسوف يقدم من برامج ومسلسلات ومنوعات وغيرها في اذاعة الكويت وايضا يضم في طياتها العديد من البرامج المهمة التي قدمت خلال المسيرة الاعلامية سواء في الاذاعة او التلفزيون وان شاء الله القادم أجمل وسوف تقدم الكثير من الاعمال عبر هذه المنصة وستكون هذه المنصة على موعد ولقاء مع محبي اعمال وابداعات الجيل القديم وسوف يشاهد ويرى مدى عمق البرامج التي قدمت في الاذاعة والتلفزيون.



وقال ايضا عن ذكرى 73 لانطلاقة الاذاعة الكويتية: اود ان اهنئ العاملين في الاذاعة في ذكرى انطلاق صوت الكويت الحر والشكر موصول الى كل من يعشق اذاعة الكويت وتحية الى كل الاخوان المجتهدين لاطلاق هذه المنصة والى الاخ الوكيل المساعد لشؤون الاعلام الجديد سعد نافل العازمي عبر المتابعة الحثيثة لهذه الانطلاقة والتفاعل الجميل ما بين عملية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الاعلام.

