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أشادت جمعية الفنانين الكويتيين بإطلاق وزارة الإعلام منصة 51 الرقمية لخدمة بث المحتوى المرئي والمسموع عبر الأجهزة الذكية والرقمية، مشيدة بالوقت ذاته باختيار اسم المنصة الذي استوحى من رمزية السنة التي انطلقت بها إذاعة دولة الكويت في تاريخ الثاني عشر من مايو من عام 1951.



وفي هذا الجانب، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج شادي الخليج: إن المنصة الرقمية تعتبر بوابة لاهتمام الدولة في التحول الرقمي لكل ما هو يخدم الحركة الفنية والثقافية في دولة الكويت، من خلال اطلاع المشاهد على البرامج الإذاعية والتلفزيونية الأرشيفية، مع طرح الإنتاج الحصري وخدمات البث المباشرة للقنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية.



وثمن المفرج جهود وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن بداح المطيري وقيادات وزارة الإعلام، ودور القائمين كافة على هذه المنصة الرقمية، والتي جاءت تتويجا ومواكبة للتقنيات الحديثة بما يخدم الفنون الكويتية، والمجال الإعلامي، وتسليط الضوء على الإنتاج الغزير والعريق لتاريخ الفن الكويتي، بما يعكس قيم وإبداعات الفنون الكويتية الأصيلة.



وأضاف أن إذاعة وتلفزيون دولة الكويت يزخر بالكثير من الأعمال الغنائية والموسيقية والدرامية وغيرها، والتي سيتاح للأجيال الحالية الاطلاع على هذا المخزون الثري، إضافة إلى متابعة القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمحتوى الإلكتروني الخاص بوزارة الإعلام.



لقطات





- الاستعدادات كانت تجري على قدم وساق من قبل موظفي وزارة الاعلام وتسهيل الامور على الحضور.

- ضم الحفل عرض المقتنيات والاجهزة القديمة التي واكبت مسيرة الاذاعة والتلفزيون منذ الانطلاقة.

- وكيل الاعلام الجديد سعد العازمي وفريق العمل كانوا يعملون ليل ونهار لكي يكون الافتتاح مناسبا لاطلاق المنصة.

- شامخ الرشيدي مدير العلاقات العامة والاعلام وفريقه بذلوا جهوداً يشكرون عليها في التنظيم والترتيب وتنسيق الامور.

- لفتة جميلة ورائعة في ان يكون هناك تكريم للراحل مبارك الميال الذي كان صاحب كلمة هنا الكويت وتسلمتها ابنته دلال الميال.

- المنصة تمثل معنى حقيقياً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص وإثراء المحتوى الإعلامي ومواكبة التطورات السريعة.