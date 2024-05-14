دوليه

بعدما خسر مباراتيه الأوليين على أرضه، أطلق دنفر ناغتس حامل اللقب مواجهته مع مينيسوتا تمبروولفز من نقطة الصفر بتحقيقه فوزه الثاني خارج الديار وبنتيجة 115 - 107 أول من أمس في نصف نهائي المنطقة الغربية من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم تألق أنتوني إدواردز الذي سجل

44 نقطة بعدما نجح في 16 من محاولاته الـ25، يعود ناغتس الى ملعبه اليوم لخوض المباراة الخامسة من أصل 7 ممكنة وهو على نفس المسافة من تمبروولفز. وفي المنطقة الشرقية، حذا إنديانا بايسرز حذو ناغتس وأدرك التعادل 2-2 في سلسلته مع نيويورك نيكس بعد فوزه بالمباراة الرابعة على أرضه بفارق كبير 121 - 89.

