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احتفل لاعبو ريال مدريد وجهازه الفني باللقب الـ36 في الدوري الإسباني أول من أمس مع آلاف عدة من أنصاره وهم يتطلعون من الآن إلى المستقبل: المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني وإمكانية انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفهم. وردّد اللاعبون والجماهير معاً: نحن أبطال، نحن أبطال، أوهي أوهي أوهي!.



ورفع لاعبو ريال مدريد بقيادة قائدهم ناتشو كأس الدوري التي ضمنوها الأسبوع الماضي عقب خسارة برشلونة أمام جاره الكاتالوني جيرونا 2-4، أمام جماهيرهم بعد جولة بحافلة مكشوفة وسط العاصمة الإسبانية. وقال المخضرم ناتشو (34 عاما): إنه لفخر وسرور أن أكون هنا أمامكم. إنه يوم خاص جدًا للاحتفال بهذا الموسم المذهل. لقد كان دعمكم حيويًا في تمكيننا من الفوز باللقب السادس والثلاثين! إنه يوم سحري، هلا مدريد!.



كما أخذ لاعب الوسط المخضرم الآخر الكرواتي لوكا مودريتش الميكروفون ليعد جماهيره بأن أبطالهم سيعودون إلى هنا بعد الأول من يونيو، وهو موعد المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية، وذلك للاحتفال باللقب الخامس عشر.



من جهته، قال رئيس النادي فلورنتينو بيريس خلال حفل استقبال في مقر بلدية مدريد: سنترك روحنا هناك لنعود متوّجين. وكما تملي التقاليد، قام ناتشو بعد ذلك بربط وشاح وعلم بألوان مدريد حول تمثال الإلهة اليونانية سيبيل، وقبّلها على خدها تحت وابل من القصاصات الورقية.



من جانب اخر، تتفاوت أهداف قطبي ناديي العاصمة مدريد، حيث يسعى ريال المتوج بطلاً للدوري الإسباني لتحقيق فوزه التاسع توالياً عندما يستقبل ألافيس اليوم في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين، في حين بامكان جاره اللدود أتلتيكو حسم البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على مضيفه خيتافي غداً.



وكان أتلتيكو حقّق مدريد فوزه الثالث تواليًا أول من أمس على ضيفه سلتا فيغو بهدف متأخر رائع عن طريق الأرجنتيني رودريغو دي بول ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين. واقترب فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من ضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 3 مراحل من نهاية الموسم الحالي.



ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 70 نقطة وبفارق 8 عن أتلتيك بلباو الخامس الذي سقط في فخ التعادل أمام اوساسونا 2-2 السبت، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى لضمان تأهله إلى المسابقة القارية المرموقة، إضافة إلى احتفاظه بآماله في احتلال المركزين الثاني أو الثالث، حيث يتخلف بخمس نقاط عن جيرونا الثاني مؤقتًا و3 عن برشلونة الثالث.



من ناحية أخرى، عزّز ريال بيتيس آماله بالتأهل الى مسابقة الدوري الاوروبي يوروبا ليغ الموسم المقبل بعد فوزه على الميريا 3-2. وفي مباراة اخرى، فاز قادش على ضيفه خيتافي بهدف وحيد.

