دوليه

سيكون جمهور أرسنال أمام لحظة نادرة جداً، إذ يجد نفسه مضطراً اليوم الى مساندة الجار اللدود توتنهام في مواجهته مع ضيفه مانشستر سيتي الساعي الى الاستفادة من هذه المباراة المؤجلة لسحب البساط من تحت قدمي المدفعجية والسير نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي للموسم الرابع توالياً.



ويتصدّر أرسنال، الحالم بإحراز اللقب لأول منذ 2004 في حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، الترتيب بفارق نقطة عن سيتي لكن تبقى له مباراة واحدة يخوضها الأحد على أرضه ضد ضيفه إيفرتون، فيما تبقى لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراتان، أولاهما اليوم على أرض سبيرز في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويدرك سيتي أن الفوز بهذه المباراة سيكون مفتاح إحراز اللقب للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، لاسيما أنه يختتم الموسم الأحد على أرضه في مواجهة الفريق اللندني الآخر وست هام.



وشاءت الصدف أن تكون المباريات الثلاث الأخيرة لسيتي ضد فرق من العاصمة، وذلك بعدما تغلب السبت على فولهام 4-0 في المرحلة السابعة والثلاثين بفضل ثنائية من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول.



وبفوزه السابع توالياً في الدوري، وتحديداً منذ التعادل على أرضه أمام أرسنال من دون أهداف في 31 مارس، والسادس عشر توالياً على فولهام في جميع المسابقات، وضع فريق غوارديولا نفسه في الموقع الذي يريده في الأمتار الأخيرة من الموسم التي يخوض فيها أيضاً نهائي الكأس حيث يسعى للاحتفاظ أيضاً باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 الحالي.



وكان غفارديول نجم لقاء السبت من دون منازع، وهو تحدث لشبكة تي أند تي قائلاً أداء جديد رائع ليس فقط من جانبي بل من الفريق أيضاً... أظهرنا اليوم هويتنا وما نحن جاهزون له. واعتبر الكرواتي مواجهة توتنهام اليوم نهائي آخر. لعبت هناك (في ملعب سبيرز) مرة واحدة فقط (فاز سيتي 1-0 في الدور الرابع لمسابقة الكأس في 26 يناير) وكان الأمر صعباً. آمل في أن تكون مباراة جيدة أخرى ويوم جيد آخر بالنسبة لنا.

