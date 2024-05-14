دوليه

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي بعد فوزه على مضيفه مان يونايتد بهدفٍ دون رد أول من أمس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، محافظاً على حظوظه بالفوز في اللقب على حساب حامله مانشستر سيتي.



وبفوزه على ملعب أولد ترافورد بهدف البلجيكي لياندرو تروسار، رفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 86 نقطة، بفارق نقطةٍ عن سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني مؤقتاً قبل مواجهته توتنهام اليوم في مباراةٍ مؤجلةٍ من المرحلة الرابعة والثلاثين.

وسينتظر أرسنال الحالم بلقبه الأوّل منذ 2004، هديةً من جاره اللندني حتّى تبقى حظوظه قوية قبل المباراة الأخيرة التي يستضيف فيها إيفرتون، فيما يلعب سيتي مع وست هام.



وافتتح تروسار التسجيل حين استلم كرةً من الألماني المتألّق كاي هافيرتس غير المتسلل بفعل عودةٍ بطيئةٍ من كاسيميرو، لعبها إلى داخل المنطقة ووضعها زميله بسهولةٍ في الشباك وسط تغطيةٍ سيئةٍ من لاعب الوسط البرازيلي (20).

