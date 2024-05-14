دوليه

سجّل المهاجم الدولي كيليان مبابي هدفا في مباراته الأخيرة على ملعب بارك دي برانس بألوان فريقه باريس سان جرمان الذي خسر امام ضيفه تولوز 1-3 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي، وذلك بعد يومين من إضفاء الطابع الرسمي على رحيله بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف فريق العاصمة. ويغادر مبابي ناديه بعد سبعة أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقّع أن تكون في ريال مدريد الإسباني. وتلقى سان جرمان خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، فتوقّف رصيده عند 70 نقطة.



وقبل المباراة، رفع جمهور باريس لافتة كُتب عليها طفلٌ من ضواحي باريس، أصبحت أسطورة باريس سان جرمان، بعد لافتةٍ أولى رُفعت لشكر الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي ينتهي عقده هذا الصيف أيضاً. وتوّجه مبابي إلى الجمهور لحظة رفع اللافتة وحيّاهم والتقط صوراً له والمشجعين من خلفه بعدما رفعوا لافتةٍ أكبر لصورته.

وبدأ مبابي الاحتفالات بعدما افتتح التسجيل عقب انفراده بالحارس، بعد تمريرةٍ طويلةٍ من الحارس الإسباني أرناو تيناس، بهدفٍ أكّد حكم الفيديو المساعد في ايه آر صحته (8).



ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 27 هدفاً 29 مباراة ضمن الدوري هذا الموسم، والـ256 في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في مباراته الـ 306. ويعتبر النادي أن إعلان الرحيل ليس حدثًا وأنه يستعد لعصر ما بعد مبابي منذ أشهر عديدة، بما أنه أخطره بقراره في فبراير.

وبالنسبة لجماهيره الكبيرة، فإن الإعلان الذي تناقله على نطاق واسع وسائل الإعلام، ليس جديدا أيضًا. وواصل باريس سان جرمان السبت تغريداته على حساباته في إكس (تويتر سابقا) حول مواضيع لا علاقة لها بمهاجمه، مثل القمصان الجديدة أو لعبة فيديو، وكأن شيئًا لم يحدث.

