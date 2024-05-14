دوليه

واصل اتالانتا تحليقه عاليا في الفترة الاخيرة بعد ايام قليلة من بلوغه نهائي الدوري الاوروبي يوروبا ليغ، ونجح في اسقاط ضيفه روما 2-1 في مباراة مفصلية في الصراع للتأهل الى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، ضمن المرحلة 36 من بطولة إيطاليا.

وخطا نادي برغامو خطوة كبيرة نحو بلوغ المسابقة القارية المرموقة، فيما أكدّ فوزه تأهل كل من يوفنتوس المتعثر وبولونيا مفاجأة الموسم.



وسجّل البلجيكي شارلز دي كيتيلاير ثنائية مذهلة في الدقائق العشرين الاولى من المباراة لمصلحة اتالانتا (18 و20)، قبل ان يقلّص لورنتسو بيليغريني (66 من ركلة جزاء) النتيجة لفريق العاصمة الذي ودع ايضا نصف نهائي يوروبا ليغ في منتصف الاسبوع على يد باير ليفركوزن الالماني، خصم اتالانتا المقبل في النهائي القاري.



وأمست حظوظ فريق المدرب دانييلي دي روسي في التأهل حسابيًا الى دوري الابطال صعبة جدا، اذ تجمّد رصيده عند 60 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن اتالانتا الخامس الذي يملك ايضا مباراة اقل. ويخوض اتالانتا موسما استثنائيا، إذ يملك فرصة ذهبية لتحقيق ثنائية نادرة، في حال فوزه على ليفركوزن في نهائي المسابقة القارية، في حين سيواجه يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا غدا.



لكنّ روما يتمسّك بأمل المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل في حال تمكن اتالانتا من رفع كأس اليوروبا ليغ. وبفضل فوز اتالانتا، تمكن بولونيا ثالث الترتيب من ضمان تأهله الى دوري الابطال للمرة الاولى في الحقبة الحديثة، إضافة الى يوفنتوس على الرغم من تعادل الاخير امام ساليرنيتانا متذيّل الترتيب 1-1، إذ بات الفارق بين بولونيا ويوفنتوس من جهة وروما السادس من جهة ثانية هو 7 نقاط قبل مرحلتين على نهاية الموسم.



وواصل يوفنتوس عروضه المتذبذبة واحتاج إلى هدف في الوقت بدل عن الضائع من الشوط الثاني عن طريق الفرنسي أدريان رابيو من أجل انتزاع التعادل على أرضه أمام ساليرنتيانا متذيّل الترتيب 1-1.

