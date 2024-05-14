دوليه

عزّز باير ليفركوزن بطل ألمانيا سلسلته التاريخية الى 50 مباراة بلا هزيمة في مختلف المسابقات بعد فوزه الساحق على بوخوم المنقوص 5-0 ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الالماني أول من أمس.

وكان بوخوم آخر فريق يهزم ليفركوزن في مايو 2023، لكنّ فريق المدرب الاسباني شابي ألونسو ضمّه الى قائمة ضحاياه وهزمه بخماسية تناوب على تسجيلها خمسة لاعبين مختلفين: التشيكي باتريك شيك (41) والنيجيري فيكتور بونيفايس (45+2) والمغربي امين عدلي (76) والكرواتي جوزيب ستانيسيتش (86) والاسباني أليخاندرو غريمالدو (90+3).

واكمل بوخوم اللقاء منذ الدقيقة 15 بعشرة لاعبين بعد طرد فيليكس باسلاك اثر خطأ ارتكبه وهو آخر مدافع على النيجيري ناتان تيلا. ووسط غياب المهاجم الشاب فلوريان فيرتس بسبب الاصابة، أشرك ألونسو المهاجمَين بونيفايس وشيك اساسيين، وتمكن الاخيران من ردّ التحية لمدربهما بهدفين في الشوط الاول.

ويواصل ليفركوزن موسمه التاريخي حيث يقترب من ثلاثية تاريخية بعد ان تأهل الى نهائي مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» لمواجهة اتالانتا الايطالي فيما يخوض نهائي كأس ألمانيا امام كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية اواخر هذا الشهر. واضافة الى كونه لم يخسر بعد هذا الموسم في مختلف المسابقات، فإنّ ليفركوزن على بعد مباراة واحدة من ان يصبح اول فريق في تاريخ الدوري الالماني ينهي موسما بأكمله من دون اي هزيمة، وهو انجاز لم يستطع حتى العملاق البافاري تحقيقه.

من جهته، استعاد بايرن ميونخ المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا على حساب شتوتغارت بعد أربعة أيام من خروجه المثير للجدل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتغلب على ضيفه فولفسبورغ 2-0.

وجاءت المباراة بعد نكسة خروج الفريق البافاري من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الذي كان الفرصة الأخيرة لفريق المدرب توماس توخل من أجل تجنّب إنهاء الموسم خالي الوفاض وذلك على يد ريال مدريد الإسباني 1-2 (2-2 ذهاباً و3-4 في مجموع المباراتين).

ورفع العملاق البافاري 72 نقطة مقابل 70 لشتوتغارت قبل مرحلة واحدة على نهاية الدوري الذي ضمن باير ليفركوزن لقبه للمرة الأولى في تاريخه.

