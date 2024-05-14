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خسر الزمالك مباراة ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام مضيفه نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف. وتقدم نهضة بركان بثنائية عن طريق يوسوفا دايو من ركلة جزاء وعادل تحيف في الدقيقتين 13 و32 بينما أحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 46.

وتأجل بذلك حسم لقب الكونفيدرالية لموقعة الإياب المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة إن كانت حظوظ الزمالك هي الأقوى نظريا حيث سيحتاج للفوز بهدف نظيف لرفع الكأس للمرة الثانية في تاريخه. أما بركان فسيكون عليه الفوز أو التعادل لحسم اللقب دون الدخول في حسابات أخرى.

