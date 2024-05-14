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رمى القادسية المنديل وترك المنافسة على لقب الدوري الممتاز خسارته أمام ضيفه الفحيحيل 0-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد في ختام الجولة السابعة من مجموعة البطولة للدوري التي شهدت فوز العربي على السالمية 1-0، والكويت على النصر 5-1.



ومع نهاية هذه الجولة يستمر الكويت أسبوعاً آخر في صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق 3 نقاط عن العربي الثاني صاحب الـ 57 نقطة، وظل القادسية على رصيده السابق 50 نقطة في المركز الثالث، والسالمية رابعاً برصيد 32 نقطة، والفحيحيل خامساً بـ 30 نقطة، والنصر في المركز السادس والأخير برصيد 24 نقطة.



وفضّل محمد المشعان مدرب الأصفر التفرغ للمباراة النهائية لكأس الأمير التي ستجمعه مع السالمية يوم 21 مايو الحالي، ودخل مباراة الفحيحيل بتشكيلة ضمت اللاعبين البدلاء وغاب عنها محترفو الفريق الخمسة ونجوم الصف الأول.



وأشرك مشعان الحارس علي جراغ، ورباعي الدفاع سلطان صلبوخ، ويوسف الحقان، وفيصل الشطي، وعزيز نصاري، وفي الوسط عبدالله الشمالي، وطلال الأنصاري، وسلمان البوص، وفي الهجوم عبدالهادي خميس وأحمد شبيب ومبارك الفنيني.



لكن الفحيحيل تقدم أولاً عن طريق البرازيلي جوليو سيزار برأسية في الدقيقة 25 فشل الحارس جراغ بالتعامل معها. وعزز لاعب القادسية السابق أحمد الرياحي تقدم الفحيحيل في الدقيقة 60 بتسديدة جميلة من خارج المنطقة.



ورغم الخسارة التي أنهت تقريباً كل آمال القادسية في المنافسة على لقب الدوري، إلا أن القادسية وصل إلى مرمى الفحيحيل مرات عدة، وكان قريباً من التسجيل بل واحتسب له الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع جاسم كرم، قبل أن يتراجع عن قراراه بلجوئه إلى تقنية فار.



وعموماً، فإن هذه الجولة عززت الصراع الثنائي على اللقب بين الكويت المتصدر والعربي الثاني الذي تنتظره مواجهة قوية مع القادسية بعد غد الخميس في الجولة الثامنة، في حين يلعب الكويت مباراة لا تقل صعوبة أمام السالمية الذي يريد المحافظة على المركز الرابع خصوصاً بعد اقتراب الفحيحيل وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.



أما النصر فيبدو أنه استسلم للهزيمة بعد أن خسر جميع مبارياته السبع في القسم الثالث، ومن المتوقع أن ينال المزيد في الجولات المقبلة.

