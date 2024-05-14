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أكد مدرب القادسية محمد المشعان أن الأصفر سيواجه العربي بالتشكيلة الأساسية بعد غد الخميس في الجولة الثامنة من مجموعة البطولة للدوري الممتاز. وقال المشعان في تصريح صحافي بعد الخسارة من الفحيحيل 0-2 أول من أمس: لا يمكن أن نقوم بالمداورة في تاريخ 16 والنهائي يوم 21، وحتى لو كانت مباراة ودية فأننا سندخلها بأفضل تشكيلة.



وأضاف المشعان بأن القادسية رغم الخسارة حقق بعض المكاسب في مباراة الفحيحيل، أهمها مشاركة اللاعبين العائدين من الإصابة مثل طلال الأنصاري وفيصل الشطي وعبدالله الشمالي ويوسف الحقان، مشيراً إلى أن الفريق تحصّل على فرص عديدة للتسجيل وكان يمكن أن يخرج فائزاً بخمسة أو ستة أهداف.

واعترف بوجود خلل في بعض المراكز، لكنه استدرك قائلاً: من عدم الاحترام أن أتحدث عن لاعبين سيقاتلون معي بعد أيام في نهائي كأس الأمير.



ولفت إلى أن التعاقد مع مهاجم محترف أولوية في الموسم المقبل بشرط أن يكون على مستوى عال، مؤكداً التواصل مع أكثر من لاعب على أن يتم حسم هذه الأمور بعد نهاية الموسم، والتركيز حالياً على المباراة النهائية لكأس الأمير أمام السالمية بعد أسبوع.

