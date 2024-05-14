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أكد السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل أن فريقه يلعب للقميص ولا يلعب لخدمة أي فريق آخر، وقال إن الفوز على القادسية مهم نفسياً لنبني عليه من أجل المنافسة على المركز الرابع.



ورفض فراس في تصريحات صحافية القول بأن الفحيحيل يقدم عروضاً قوية أمام القادسية، مشيراً إلى أن فريقه خسر 5 مرات أمام الأصفر، وأوضح: يقولون إننا خسرنا من الكويت بـ 9 لاعبين ونحن سبق لنا التعادل مع الكويت مرتين، وكنت قريباً من التعادل مع العربي في مناسبتين.



وأضاف إنه كان زعلان من اللاعبين ولم يتحدث معهم لمدة أسبوع وطلب منهم تقديم العرض الذي يليق بهم، مشيراً إلى أنه الآن راض بعد الفوز والمستوى الذي قدموه. وتابع أن المباريات المقبلة ستشهد منح اللاعبين الشباب الفرصة للمشاركة في المباريات، مع استمرار المنافسة على المركز الرابع.

