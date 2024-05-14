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يسعى الكويت إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الفحيحيل في 06:00 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الـ 13 من دوري كرة اليد والتي تشهد لقاءين آخرين يجمعان التضامن مع الساحل في 04:30، واليرموك مع خيطان في 07:30 على الصالة ذاتها. ويتصدر الكويت حامل اللقب في المواسم الـ 11 الماضية،



الترتيب برصيد 22 نقطة وهو مهيأ اليوم إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوز جديد على حساب الفحيحيل العاشر بـ 8 نقاط، نظرا للفارق الفني بين الفريقين إذ يمتلك الأبيض مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق أفضل النتائج.



وفي المباراة الثانية يلتقي التضامن مع الساحل للهروب من القاع إذ يحتل الساحل المركز قبل الأخير بفارق التسجيل عن خصمه متذيل الترتيب دون رصيد من النقاط للفريقين بعد أن انهزما في 12 مباراة متتالية.

وفي المباراة الثالثة يدخل اليرموك التاسع بـ 9 نقاط لقائه مع خيطان الـ 12 بـ 4 نقاط، وهو يأمل في تحقيق الفوز والتقدم خطوة في سلم الترتيب.



وتقام البطولة هذا العام بنظام جديد بعد انسحاب الجهراء والشباب إذ ستلعب الفرق دوري دمج من قسم واحد على أن تصعد الفرق الستة الأوائل إلى الدوري الممتاز، فيما تلعب الفرق الثمانية المتبقية في الدرجة الأولى.

وستنتقل الفرق الستة إلى الممتاز بنقاطها التي حققتها في الدور التمهيدي حيث ستلعب دورياً من قسمين يحقق اللقب به من يحرز أكبر قدر من النقاط.

