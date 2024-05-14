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وضع الأهلي 4 مطالب على طاولة الاتحاد المصري في إطار الصدام الواقع بين النادي والاتحاد. وأرسل الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تضمن 4 طلبات في مقدمتها الاعتراض على الأداء التحكيمي في مباريات الفريق. كما استفسر الأهلي عن موقف اتحاد الكرة من المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.



وقال الأهلي في بيان رسمي: أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي أصاب الثوابت التي تحكم العلاقة مع الاتحاد، في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكيمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة.



وجاء الطلبات كالتالي: أولاً: تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك، وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية.



ثانياً: الإفادة بما تم تجاه اللاعب (الشيبي)، الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة فيفا باعتراف الاتحاد المكتوب في 4 يناير 2024.. وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن، رغم إخطار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ 7 ديسمبر 2023. يذكر أن الشيبي رفع دعوى قضائية ضد نجم الأهلي حسين الشحات، الذي صفعه على وجهه عقب مباراة الفريقين بالموسم الماضي.



ثالثاً: موافاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة، وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد.. وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتضاه لا يحق للاعبي الأهلي الدوليين المشاركة في دور الـ32 لبطولة الكأس.



رابعاً: الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الأهلي وأخفى خطاب الكاف الخاص باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة 2021-2022 وفقًا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حينذاك.

