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حقق النصر انتصارا مستحقا على التضامن 115-85 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن افتتاح بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة. وسيلتقي النصر في الدور المقبل مع الكويت حامل اللقب الذي أعفته القرعة من خوض الدور الاول.



وجاءت المباراة من جانب واحد إذ سيطر النصر على مجرياتها سريعاً فانهى الربع الاول متقدما 34-25، وواصل سيطرته على الربع الثاني بفضل تفوق لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي لينهي الربع الثاني 65-44، ووسع الفارق في الربع الثالث ليصل الى 29 نقطة 91-62، قبل أن ينهي المباراة بجدارة 115-84.



وتستكمل اليوم منافسات البطولة باقامة مبارتين تجمعان الصليبخات مع كاظمة في 5:00 مساء، يعقبها مواجهة العربي مع القرين في 7:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. في المباراة الاولى يبدو كاظمة صاحب الميدالية البرونزية في الدوري مرشحا للفوز نظراً لامتلاكه عناصر مميزة قادرة على تحقيق أفضل النتائج مثل عبدالعزيز الحميدي وأحمد البلوشي ويوسف بورحمة بالإضافة إلى الاميركيين شابمان ولسلي.



ورغم تفوقه نظرياً إلى أن البرتقالي سيواجه صعوبة أمام الصليبخات الذي قدم مستويات لافتة في الدوري بقيادة المدرب الوطني فهد برجس الساعي إلى قيادة فريقه لأدوار متقدمة في البطولة. وفي المباراة الثانية يسعى العربي بقيادة مدربه الوطني محمد الشطي الى تحقيق الفوز والدخول الى دائرة المنافسة على اللقب خصوصا بعد التطور الكبير الذي شهده الفريق هذا الموسم، في المقابل يأمل القرين في تقديم افضل مستوياته والخروج بنتيجة ايجابية.

