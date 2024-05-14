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رفع منتخب الريشة الطائرة لذوي الإعاقة الذهنية رصيده إلى ثلاث ميداليات ملونة ذهبية وفضية وبرونزية في ختام منافسات المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للاولمبياد الخاص (أبوظبي 2024).



وتمكن اللاعب محمد وليد من إحراز الميدالية البرونزية ضمن مسابقات الفردي رجال في اليوم الختامي للمسابقة بعد أن قدم أداء متألقا وتمكن من إثبات مهارته بعد فوزه على لاعب فريق الأولمبياد الخاص البحريني. كما أحرز اللاعب وليد مع اللاعب فوزان القصار الميدالية الفضية في مسابقات (الزوجي رجال) بعد فوزهما في المباراة الاولى على فريق الاولمبياد الخاص السعودي وخسارة المبارة الثانية امام فريق الاولمبياد الخاص العماني.



وهنأت رئيس الاولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي اللاعبين على انجازهم الذي أهدته إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي وأسر اللاعبين مشيدة بالاداء المميز للاعبي الكويت في البطولة وحماسهم والتزامهم وإصرارهم على تحقيق الانجاز. وقالت الزواوي لـ كونا: إن الجميع كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية الكويتية.



وقدمت الشكر للاعبين والجهازين الفني والاداري وأسرة الاولمبياد الخاص الكويتي ونادي الطموح وأولياء الامور وشكرت كذلك الاولمبياد الخاص الاماراتي على التنظيم الرائع وحسن الضيافة كما قدمت الشكر إلى الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص. وكانت اللاعبة الكويتية شيخة الهندي احرزت السبت الميدالية الذهبية الأولى (فردي بنات) للكويت في المسابقة.

