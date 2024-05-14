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عُقد ظهر أمس الاجتماع التنسيقي الأول لجميع جهات الدولة المشاركة في المباراة النهائية لكأس الأمير وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد في ستاد جابر الدولي بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة صلاح القناعي وممثلين عن جميع جهات الدولة.



وأوضح القناعي آلية دخول الجماهير ووسائل الإعلام وكبار الشخصيات والخدمات المساندة وكذلك أصحاب الهمم من خلال توفير كبائن لهم لمشاهدة المباراة النهائية بشكل مريح، مشيداً بأن البطاقات السابقة والتي صدرت لوسائل الإعلام واللجان العاملة تخولهم دخول المباراة، كما أن الاتحاد سيستقبل طلبات جميع الجهات الحكومية العاملة في النهائي لإصدار البطاقات.



وتقدم القناعي بالشكر لجميع اللجان العاملة الحكومية والخاصة على سرعة تجاوبهم من خلال وضع خطة عمل متكاملة لإظهار نهائي أغلى الكؤوس بشكل يليق باسم الكويت.

وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل على ستاد جابر وتجمع القادسية مع السالمية.