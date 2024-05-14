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أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي القادسية محمد رضا استمرار مدرب الفريق محمد المشعان مع الفريق في الموسم المقبل. وأضاف معرفي تصريحاً صحافياً بعد خسارة الأصفر أمام الفحيحيل 0-2 أول من أمس في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز أن المشعان مستمر في منصبه بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمير أمام السالمية يوم 21 مايو الحالي، موضحاً: لا نقيم الوضع برد الفعل على نتيجة مباراة، بل ندرس الموضوع بشكل مختلف وننظر لتطور الفريق تحت قيادة المدرب، وما قدمه الفريق طول الموسم.



ولقت معرفي إلى أن المشعان تسلم المهمة في منتصف الموسم وفي ظروف صعبة بعد ابتعاد المخضرم محمد إبراهيم لظروف صحية ولم يأخذ الوقت الكافي مع الفريق، مؤكداً أن الإدارة تضع كل هذه الأمور في الحسبان.



وأكد أن إدارة النادي توصلت إلى حل مع محترف الفريق السابق البوسني بنجامين تاتار، لتفادي حرمان النادي من تسجيل المحترفين، موضحاً: العقوبة جاءت رغم التزام القادسية بدفع المبالغ المتفق عليها مع اللاعب في الموسم الأول، إلا أن رغبة تاتار في الحصول على قيمة السنة الثانية من عقده رغم ابتعاده في نهاية الموسم الأول كان سببا في العقوبة.