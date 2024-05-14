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رفح - الوكالات: حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة امس من انهيار المنظومة الصحية خلال ساعات قليلة بسبب شح الوقود بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب وفي ظل تقييد إسرائيل دخول المساعدات الانسانية الى القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين.



في غضون ذلك أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن ما يقرب من 360 ألف شخص نزحوا من مدينة رفح جنوبي غزة، منذ السادس من مايو الحالي.

وذكرت الأونروا في حسابها على منصة إكس، أنه فر ما يقرب من 360 ألف شخص من رفح، منذ أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.



وأضافت وفي الوقت نفسه أدت عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في الشمال من غزة إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.

وحول الوضع في رفح قالت ليس هناك مكان للذهاب. لا يوجد أمان في ظل القصف. من جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها بدأت في إحالة آخر 22 مريضاً في مستشفى رفح الإندونيسي الميداني، إلى مرافق أخرى؛ لأنه لم يعد يَضْمن سلامتهم.



بدوره حذر برنامج الأغذية العالمي، من اضطرار العائلات الفلسطينية في قطاع غزة إلى النزوح مجدداً بحثاً عن المأوى والغذاء والمياه، معتبراً أن الهجوم الشامل على مدينة رفح بمثابة كارثة إنسانية.



وأكد البرنامج الأممي في منشور على إكس، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع مناطق القطاع.

ميدانيا شن جيش الاحتلال غارات عنيفة على المنطقة الشرقية لمخيم جباليا، وسط تقديرات بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.



وقصفت الطائرات الحربية منازل في بلوك 2 وبلوك 4 في المخيم. وتُحاول آليات الاحتلال الإسرائيلي التوغل إلى وسط المخيم، وسط اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على مراكز إيواء في المخيم، واستهدفت سيارات إسعاف تحاول التحرك داخله.



وفي جنوب قطاع غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين فجر امس إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي البرازيل شرق مدينة رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء السلام، والتنور، والشوكة، والجنينة شرق رفح. واستهدفت مسيرات إسرائيلية طواقم الإسعاف بالمنطقة.

وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن قرابة 700 ألف شخص يعايشون مشهداً انسانياً أكثر تعقيداً في شمال القطاع.

