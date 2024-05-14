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القدس المحتلة - واشنطن - الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن هجوما إسرائيليا واسعا على رفح سيثير فوضى من دون القضاء على حركة حماس مقرا بأن عدد المدنيين الذين قضوا في الحرب أكثر من عدد القتلى في صفوف الحركة الفلسطينية.



ورأى بلينكن في مقابلة مع محطة إن بي سي التلفزيونية الأميركية أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح قد تلحق أضرارا هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة.



ومضى يقول سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس حتى مع حصول هجوم في رفح. وقال إن هجوما إسرائيليا في رفح قد تنجم منه فوضى مع احتمال عودة حماس في نهاية المطاف. وأكد رأينا حماس تعود إلى مناطق حررتها إسرائيل في الشمال، حتى في خان يونس المدينة الجنوبية القريبة من رفح.



وأكد بلينكن أيضا أن الحظر الذي فرضه بايدن على تسليم أسلحة إلى إسرائيل يقتصر على 3500 قنبلة عالية القدرة. وذكر أن الولايات المتحدة تُواصل الضغط على القادة الإسرائيليين لتقديم خطة لغزة بمجرد انتهاء الحرب، وقال لبرنامج واجِه الصحافة على شبكة إن بي سي، ناقشنا معهم طريقة أفضل بكثير للتوصل إلى نتيجة دائمة. واعتبر أنه يجب على إسرائيل أن تكون لديها خطة واضحة وذات مصداقية لحماية المدنيين، وهو ما لم نره.



في المقابل كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حكومته تناقش حاليا نفي قادة حركة حماس إلا أن هذا الخطوة تعتمد أولا على استسلام الحركة. ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن نتانياهو تصريحات، قال فيها إن حماس إذا استسلمت وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غدا.



واعتبر نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يدافع عن نفسه، وألا يطلب ذلك من الأميركيين أو غيرهم. واعترف أن إسرائيل تتكبد ثمنا باهظا ومؤلما، متعهدا باستمرار الحرب في قطاع غزة. واضاف إن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، مؤكدا أنه يجب القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس أولا، قبل الحديث عن اليوم التالي للحرب.

