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عواصم - الوكالات: كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أطفالا فلسطينيين كدروع بشرية خلال اقتحامه مخيم طولكرم للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة في 5 و6 مايو الحالي.



ونقلت الحركة، في بيان إفادات الأطفال الثلاثة الذين تحدثوا فيها عن ظروف واعتداءات متشابهة خلال استخدامهم دروعاً بشرية وأوضحوا أن الجنود أجبروهم على السير أمامهم في بنايات وأزقة المخيم وتفتيش منازل والطلب من السكان الخروج وفي حالتين وضع الجنود بنادقهم على كتفي طفلين وأطلقوا الرصاص وفق البيان.



وقال كريم (13 عاماً) إن حوالي 30 جندياً إسرائيلياً اقتحموا شقة عائلته السكنية، واحتجزوا أفرادها في غرفة.

وبحسب الحركة فإن الجنود أرغموه على السير أمامهم داخل الشقة وفتح أبواب الغرف والدخول إليها قبلهم. وتابعت كما اقتادوه إلى درج البناية وكان برفقتهم كلب بوليسي ضخم، وأثناء سيرهم وضع أحد الجنود بندقيته على الكتف الأيمن للطفل، وأطلق رصاصتين نحو إحدى شقق البناية.



وأضاف كريم: كنت أبكي وأرتجف من شدة خوفي، وكلما توسلت للجنود كانوا يصرخون في وجهي ويطلبون مني السكوت. ولم يتوقف الأمر عند اتخاذه درعاً بشرياً، إذ شرح كريم ثلاثة جنود اعتدوا علي بالضرب المبرح بعصي سوداء ضربوني على أطرافي السفلية وظهري لحوالي خمس دقائق، وكانوا يقولون لي إنني مخرب.



كما وثقت الحركة إفادة طفل آخر، حيث قال محمد البالغ 12 عاماً وضع أحد الجنود بندقيته على كتفي، وأطلق عدة رصاصات نحو سقف مطلع درج البناية (التي يسكنها).



وروى إبراهيم البالغ 14 عاماً اعتداءات مماثلة حيث قال: طلبوا مني السير أمامهم في أزقة حي السوالمة بالمخيم، وكانوا يختبئون في الزقاق، ويطلبون مني كشف الطريق.



وأكدت المنظمة الحقوقية أن احتجاز الأطفال كدروع بشرية يعتبر جريمة حرب يرتكبها جيش الاحتلال ومنذ عام 2000، استخدم جنود الاحتلال 34 طفلاً كدروع بشرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي تقرير سابق نشرته بمناسبة يوم الطفل في 5 أبريل الماضي، قالت الحركة إنها وثقت استشهاد 114 طفلاً منذ 7 أكتوبر الماضي.



على صعيد متصل اقتحم عشرات المستوطنين امس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، أن مستوطنين دخلوا على شكل مجموعات إلى باحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وطقوساً تلمودية. ويأتي ذلك فيما تدعو جماعات المستوطنين إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى اليوم ورفع أعلام الاحتلال داخله، احتفالاً بذكرى النكبة.

