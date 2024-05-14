عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: شن حزب الله اللبناني، صباح أمس، هجوماً جوياً من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوبي بيت هلل، مؤكداً «إصابة الأهداف بشكل مباشر، وايقاع ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح».

يأتي ذلك في وقتٍ تسلك عمليات حزب الله العسكرية مساراً نوعياً خصوصاً على صعيد الأسلحة المستخدمة في الفترة الأخيرة، أحدثها الصواريخ الثقيلة الجديدة أدخلها الحزب ميدان المعركة للمرة الأولى، منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر الماضي، وأكد أنها أصابت أهدافها «على الرغم من تفعيل صواريخ القبة الحديدية لاعتراضها».

وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله، نبيل قاووق، إن «مسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تصل إلى حيث يجب أن تصل في شمال فلسطين المحتلة، إلى عكا وما بعد عكا، إلى حيفا وما بعد حيفا، وقد أثبتت المقاومة أنها في مستوى التحدي ونجحت في أن تكسر المعادلات والقواعد الإسرائيلية أمام العالم وبالصوت والصورة».